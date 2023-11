Alarma en el Monumental: conciertos dejan la cancha en mal estado para el partido que los puede acercar al título

Colo Colo se fue de fiesta el fin de semana. Es que no todos los días se puede decir que mientras salías campeón en el fútbol femenino, obtenías una victoria trascendental en la lucha por el bi y en tu casa tocaba uno de los grandes referentes de la historia del rock.

Pero generalmente las celebraciones, producen resaca y el elenco mapuche tuvo un duro despertar en el inicio de esta semana. Es que tras el retiro de la infraestructura que ocupó Roger Waters en el David Arellano, para realizar sus conciertos, se pudo ver que la cancha del David Arellano presenta un estado deplorable.

Pésimas condiciones que quedaron grabadas en un video que difundió radio ADN, donde claramente se puede ver que las dos área del gramado no están aptas para jugar un partido de fútbol profesional. Pero eso no es todo. Por que si bien el duelo ante Unión Española está programado para el domingo (18 horas), no se podrá hacer nada hasta el viernes próximo.

¿La razón? El Monumental está arrendado para que la banda The Cure realice su presentación en Santiago y eso será este jueves 30 de noviembre. “Lo hemos hablado mucho, porque nos perjudica bastante. Al principio estaba mala y ahora otra vez va a estar mala después de los conciertos”, señaló Esteban Pavez.

Acto seguido, el capitán del Cacique enfatizó que “los dirigentes tienen que pensar más en el fútbol. Yo creo que nunca pensaron que íbamos a estar en esta instancia peleando el título. En una cancha mala es complicado. Ojalá no esté tan mala, porque eso nos afecta”.

Quizás por lo mismo, y tal como lo informó la mencionada emisora, la concesionaria del actual campeón del fútbol chileno está pensando en trasladar el encuentro a Rancagua. “Tienen que pensar en lo que quieren... Nosotros sabemos que con esos dineros nos pagan los salarios y todo el tema, pero es una u otra porque nos peleamos cosas muy importantes la próxima semana”, insistió Pavez.

Y razón tiene, pues -tras los resultados del fin de semana- Colo Colo quedó a dos puntos del líder Cobresal, el cual recibe a la U en el norte, e igualado en puntaje con Huachipato, que visitará a Ñublense.

Dato muy importante este último, pues si los mineros logran mantener la punta y dar la vuelta olímpica, el elenco popular disputará con los acereros el segundo puesto, lugar que da pasajes directo a las fase de grupo de la Copa Libertadores.