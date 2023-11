Cobresal no da con el arco en Rancagua y le abre la ventana a Colo Colo

Cobresal tuvo la primera de sus tres finales rumbo al título de Primera División. En Rancagua, el líder del Campeonato Nacional enredó puntos. Fue un empate 0-0 con O’Higgins, una unidad que sólo verá si le sirve o no después de que juegue Colo Colo.

Los albinaranjas arrancaron la fecha con dos puntos sobre Huachipato y cuatro sobre Colo Colo. En la jornada anterior, habían perdido su invicto en casa ante Audax Italiano, situación que revivió las chances de los otros aspirantes a la corona. Al frente estaban los celestes, de discreta campaña jugando en casa. Es el segundo peor local del torneo (10 puntos en 13 partidos, hasta antes de éste), sólo arriba de Curicó Unido.

Con varias bajas a cuestas, Cobresal se la jugó instalando a cuatro atacantes: García y Munder, por las bandas, y Valencia acompañando a Lezcano por el medio (aprovechando la ausencia de Waterman). Si bien el inicio tuvo a O’Higgins presionando en campo contrario, aquello se fue disipando. El meta Sub 21 Alejandro Santander no debió exigirse demasiado.

De a poco, sacando rédito a las salidas rápidas de sus punteros, la visita fue más punzante, sobre todo con Franco García por la derecha. De hecho, en los 32′, el jugador argentino convirtió, definiendo de gran manera ante el achique de Nacho González, sin embargo fue anulado por fuera de juego.

Aunque el dominio se repartió, el desarrollo del partido generaba la sensación de que los nortinos estaban más cerca de abrir el marcador. El asunto era que no terminaban las jugadas de riesgo con eficacia. Tanto Mesías como Valencia contaron con opciones, sin embargo la pelota no entró.

Gustavo Huerta arriesgó, porque, ya sea por convencimiento o por el devenir del juego, su equipo estaba claramente partido por la mitad, con cuatro atacantes preocupados de llegar al gol. y dos volantes, que tenían que controlar el medio.

En la cabeza de Franco García estuvo la victoria. En la última jugada del encuentro, un testazo del transandino se va elevado y genera el lamento de los cobresalinos, que estuvieron más cerca que los de Rancagua.

Entonces, el líder encabeza la tabla con 53 puntos, dos más que Huachipato, que también empató (con la UC). Tendrá que esperar la suerte del Cacique, este domingo en La Florida.

Ficha del partido

O’Higgins: I. González; M. González, D. González, B. Torrealba, A. Díaz; F. Castro, C. Moya (75′, F. Hormazábal), V. Larralde (63′, D. Fernández), B. Rabello (90′+1′, E. Moreira); A. Castillo (63′, M. Belmar) y B. Blando. DT: J. M. Azconzábal.

Cobresal: A. Santander; G. Pacheco (90′, P. Cárdenas), D. Céspedes, C. Toro, M. Filla; A. Camargo (90′, M. Rueda), C. Mesías (70′, N. Sepúlveda); F. García, L. Valencia, C. Munder; y G. Lezcano (70′, J. Castro). DT: G. Huerta.

Goles: No hubo.

Árbitro: D. Flores. Amonestó a Moya, Castro, I. González, Fernández (OH); García, Mesías, Valencia, Pacheco, Sepúlveda (CSL).

Estadio El Teniente. Asistieron 4.142 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.