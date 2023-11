Arturo Vidal le cierra la puerta de la Roja a Manuel Pellegrini: “No me gustaría verlo en la Selección”

La Roja pasa por un momento complicado. Marcha en la octava posición de las Eliminatorias, con solo cinco unidades. La crisis se acentúa si se tiene en cuenta la renuncia de Eduardo Berizzo, lo que provocó que Nicolás Córdova, el jefe de las selecciones juveniles, asumiera como el entrenador interino para enfrentar a Ecuador. Ahora, a cuatro meses de la siguiente fecha FIFA, en la ANFP buscan un nuevo técnico que asuma la dirección de la Selección Chilena.

Son varios los nombres que se manejan en Quilín. Por otra parte, hay uno que por sus pergaminos y trayectoria, siempre aparece en el radar: Manuel Pellegrini. Su éxito en el fútbol europeo lo posicionan en la disputa de ser el mejor entrenador chileno de la historia.

A pesar de ser un candidato evidente, siempre ha descartado la posibilidad de dirigir a la Roja. De hecho, le volvió a dar un portazo a la ANFP: “Ir ahora cuando hay una directiva que no conozco para poner la cabeza para clasificar a Chile para un Mundial no me interesa. Otra cosa sería si hubiera un programa de desarrollo en base a una realidad, a una sustentación económica para desarrollar el fútbol chileno y hacer un programa completo desde las divisiones inferiores”, indicó en conversación con Relevo.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de tomar el cargo en un futuro: “Me entusiasmaría después de acabar mi contrato con el Betis, que son dos años más. Me gustaría muchísimo, pero no se reúnen las dos condiciones: primero por mi contrato y luego porque no se dan las condiciones para que Chile pueda clasificar al Mundial, en la medida de que no hay una autocrítica fuerte de lo que se viene haciendo a nivel de divisiones menores, del campeonato y de la exigencia”, complementó el Ingeniero.

La negativa de Vidal

Arturo Vidal se refirió a la posibilidad de que el Ingeniero asuma como entrenador de la Selección. El volante valoró la carrera del entrenador, sobre todo por lo que ha dialogado con Claudio Bravo, actual pupilo de Pellegrini en el Betis. “Es un entrenador que ha hecho una carrera espectacular, siempre lo he dicho. No lo conozco personalmente, no sé cómo trabaja. Lo que he hablado con Claudio (Bravo) es que es de los entrenadores antiguos que trabaja con su forma de ser, su forma de entrenar”, indicó en su canal de Twitch.

“Maneja muy bien los grupos; más allá no sé mucho, pero su carrera lo dice todo. Por algo es el mejor entrenador de Chile, por algo ha estado en los mejores equipos del mundo”, añadió.

Además, recordó que tuvo la oportunidad de trabajar junto al Ingeniero, pero que la situación no se concretó: “Una vez tuvimos una chance de trabajar juntos, no se dio, porque preferí yo otras cosas, preferí seguir mi carrera. Pero sí tuvimos una chance una vez de trabajar juntos, no se dio. Es un extraordinario entrenador”, señaló.

A pesar de valorar a Pellegrini, Vidal aseguró de que no le gustaría que el técnico llegue a la Roja: “¿Te digo la verdad? No me gustaría ver a Pellegrini en la Selección, porque todo el cariño, todo el respeto que él ha hecho en toda su carrera, se le puede manchar en la Selección si le va mal”.

“Estoy en la Selección, sé cómo son las cosas. Sé que es difícil, la gente quiere resultados, la Selección Chilena no es Brasil, no es Argentina, es una Selección que tiene que siempre venir de atrás. Creo que esa es la duda que él tiene de venir a la Selección. A todos nos gustaría que esté en la Selección en Chile, pero sí, ese es el peligro que tiene de venir”, finalizó.