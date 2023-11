Alexis complica al Inter: Sánchez llegó lesionado a Italia luego de jugar por la Roja

Alexis Sánchez se complica y pone en problemas a su entrenador. Tras la fecha FIFA, el Niño Maravilla no ha podido retornar a los entrenamientos en el Inter de Milán. Esto porque regresó a Italia con un esguince de tobillo, aparentemente provocado en el último encuentro de la Roja. Así lo dio a conocer Simone Inzaghi, quien detalló que el tocopillano no ha trabajado en la antesala del compromiso de su club ante la Juventus.

“Regresó con un esguince en el tobillo y necesitamos conocer su estado. Este domingo no estarán Alessandro Bastoni y Benjamin Pavard. El sábado evaluaremos a Juan Cuadrado y Alexis Sánchez”, detalló el estratega. De esta manera, el formado en Cobreloa no está 100 por ciento descartado, pero una titularidad se ve muy lejana.

Alexis Sánchez en el último encuentro de la Roja, ante Ecuador. Foto: @Conmebol/Twitter

Esta situación no es nueva para Sánchez. En el pasado, el ex River Plate se ha llevado críticas de la prensa europea por volver con complicaciones físicas de sus viajes a Chile. Sin ir más lejos, cuando el nortino decidió viajar al país en septiembre, pese a no tener continuidad ni entrenamientos en el club, lo calificaron de “problemático”.

“¿Qué le pasa a Sánchez? Ya tuvo problemas de este tipo en el pasado. Sería importante saber cómo lo verá el vestuario tras este nuevo capítulo con su selección. ¿Encaja su comportamiento con el vestuario del Inter”, decía el periodista Julio Peroni en Sportitalia.

“En el Inter son masoquistas. Recuerdo cuando le renovaron contrato, aunque sabían que se quedaría en el banquillo. Hicieron todo lo posible para despedirlo y después de un año lo recuperaron”, complementó Giuseppe Galli en el mismo medio.

El periodista Giovanni Capuano de Radio 24 se sumó. “La cuestión de Sánchez solo se ve acá. Tienes un empleado problemático y para sacarlo tienes que pagarle una buena indemnización. Un año después decides aceptarlo de nuevo y luego te sorprendes y le haces saber que estás ‘molesto’ porque en la primera oportunidad que tiene solo le importan sus problemas”, señaló en Twitter.