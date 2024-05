Almirón se ilusiona frente a Fluminense: “Somos locales y tenemos mucha confianza en hacer un gran partido”

Este jueves Colo Colo tiene un encuentro clave en sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Enfrentarán a Fluminense en el Estadio Monumental, en lo que será el último duelo de los albos como locales en la fase de grupos. Por eso, Jorge Almirón es claro con la importancia del duelo y del trabajo que tienen que hacer para llevarse los tres puntos.

Esos fueron uno de los temas que abordó en conferencia de prensa este martes. Eso sí, también fue más allá y comentó otros tópicos que rodean a Colo Colo en la actualidad. El presente de Damían Pizarro, el arbitraje en el Torneo Nacional y la chance de fichar a Luciano Cabral a mitad de temporada también fueron mencionados por el DT argentino.

Enfocado en lo que se vivirá desde las 20.00 de este jueves en el Monumental, el ex estratega de Boca Juniors aclaró cómo será el planteamiento albo ante el actual campeón de la Copa Libertadores. “En Brasil fuimos a presionar alto y ellos no pudieron salir. Retrocedimos y cayó el gol. El equipo se repuso y después jugó de igual a igual; habrá momentos que tendremos que ir a presionar y otros en que retrocederemos a juntarnos. Tenemos que aprovechar cada oportunidad”, mencionó.

Esta no fue la única reflexión en torno al partido de ida entre ambos, ya que seguido entregó otra frase sobre aquello: “El partido en Brasil no fue tan cómodo para ellos, incluso tomaron decisiones que normalmente no toman. Ellos nos respetan y nosotros los respetamos lógicamente, pero somos locales y tenemos mucha confianza en hacer un gran partido”, añadió.

Ahí fue que también habló de las sensaciones que tiene la escuadra y de las expectativas que hay en torno al duelo. “Son sensibles las bajas que tenemos pero el equipo llega bien. Uno siempre entra a ganar y las 42.000 personas que lleguen al estadio van a venir esperando el triunfo. Son 90 minutos de concentración máxima”, declaró.

Sobre el tema de las bajas, obviamente también fue consultado por la ausencia de Arturo Vidal, quien se perderá el duelo por acumulación de amarillas. “Por más que no le toque jugar va mostrando cosas a sus compañeros que generan exigencia. Es importante siempre tenerlo, genera mucho respeto. Lo vamos a extrañar mucho en el partido”, mencionó.

Si bien no podrá contar con el mediocampista, este jueves sí estará Damían Pizarro, quien tras un arranque complejo, está siendo el delantero más clave del equipo. “Está con mucha confianza, para el delantero hacer goles es sumamente importante y lo tenemos que aprovechar el jueves”, señaló.

Sobre el tema del argentino de Coquimbo Unido, Almirón evitó posicionarse sobre su llegada o un presunto interés por contar con él. “Yo no me puedo ocupar de los jugadores que son de otros clubes y si hay negociación o algo, es parte de la directiva. No he hablado puntualmente de casos, de nombres, así que no te puedo decir mucho más que eso. Te puedo responder en los jugadores que tengo hoy, de los que no tengo, no te puedo responder nada pues son todo hipótesis y no hay nada concreto así que no puedo hablar de supuestos”, mencionó el entrenador del Popular.

Finalmente, también reflexionó en torno al desempeño del arbitraje a lo largo de la temporada, comparando cómo se llevan las acciones del juego en el plano internacional. “Lo único que pedimos es que haya parcialidad, que se tomen un momento más para tomar la decisión. No me voy a quejar del arbitraje pero en Copa Libertadores van llevando el desarrollo del juego con un poco más de paciencia, de pausa”, concluyó.