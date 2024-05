La insólita conferencia del DT de O’Higgins tras ser aplastado por Audax Italiano en Rancagua

O’Higgins y Audax Italiano fueron los encargados de cerrar la undécima fecha del Torneo Nacional en Rancagua, partido en el que los celestes terminaron recibiendo un duro golpe al ser goleados por 0-5 por los itálicos.

Tras el duelo, uno de los principales apuntados fue el técnico Juan Manuel Azconzábal, quien tuvo que abandonar la cancha custodiado por personal de seguridad por la reacción de los hinchas del Capo en su contra.

A pesar de esto, el DT se dirigió a la zona donde se realizaría la conferencia de prensa que acabó siendo llamativa por su breve duración. Una vez que el adiestrador estuvo sentado frente a los micrófonos, en encargado de dar inicio a las rondas de preguntas realizó una introducción en la que dejó claro que Azconzábal no respondería a las consultas de los medios.

Una vez que le dieron la palabra, el argentino comentó que “por supuesto que con bronca por esta derrota. Lo único manifestar es que mañana (lunes) nos juntaremos con la dirigencia para analizar cómo sigue esta historia y nada más. Buenas noches”. Con estas palabras el estratega dio a entender que su puesto al mando del equipo está en duda.

Quien sí se refirió a la derrota fue el volante Diego Buonanotte. En su análisis tras el partido, el argentino nacionalizado chileno expresó que “lo que pasó esta noche fue desastroso. El ambiente lo dice todo. Hay que poner el pecho. Somos uno de los más grandes, toca dar la cara y nada... fuimos un desastre”, comenzó señalando en diálogo con TNT Sports.

Consultado sobre si el aspecto psicológico de las últimas caídas podía estar afectando, el futbolista indicó que “no sé si es algo psicológico, pero es una situación bastante complicada. No podemos perder como perdimos hoy. No hablo de lo que pasa afuera, porque es entendible y hay que respetar, pero nosotros no nos podemos permitir esto, así que tenemos que dar la cara, poner el pecho y trabajar”, insistió.

“En este momento las palabras no sirven. Hablo porque tiene que hablar alguien, pero me da vergüenza hablar”, manifestó a continuación.

Por último, se refirió a los reclamos de los aficionados de O’Higgins. “A los hinchas no les podemos decir nada, porque lo que hicimos hoy fue desastroso. Somos responsables los jugadores. A veces es más fácil el entrenador, pero los responsables, los que entramos en la cancha somos nosotros y la verdad que lo que hicimos hoy da pena. Estoy dolido, triste”, cerró Bounanotte.

Campaña irregular

Esta última derrota contra Audax remarca el mal momento que vive O’Higgins en el torneo. De hecho, hace cuatro partidos que los de Rancagua no han sabido de victorias. Su último triunfo se remonta al 7 de abril, día en que se impusieron como visitantes por 2-3 a Unión La Calera.

Desde entonces igualaron contra Huachipato en el estadio El Teniente (0-0), salieron derrotados como forasteros contra Coquimbo Unido (2-0), empataron contra Unión Española (2-2) y sumaron la goleada contra Audax por 5-0.

El triunfo audino comenzó a reflejarse en los 13′ cuando Brian Torrealba cometió una falta penal que Ignacio Jeraldino transformó en gol. Y sobre el final de la primera etapa, Gonzalo Ríos (41′), aumentó la diferencia.

En el complementó Ríos apareció otra vez para poner el 0-3 parcial y ya en el tiempo adicional Santiago Dittborn (90+1) y Jeraldino (90+4′), cerraron la victoria para los floridanos.

Con este resultado, O’Higgins se estancó en la décima posición del Torneo Nacional con 14 puntos. Por su parte, Audax salió de la zona de descenso y se instaló en el puesto 13° con once unidades.

Ahora, por la duodécima fecha, O’Higgins deberá visitar a Universidad Católica en el estadio Santa Laura con la clara intención de volver a celebrar con sus hinchas.