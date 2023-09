Con el Sausalito gratis y Concepción a bajo costo: el millonario pago que la ANFP realizó para que la Roja jugara en el Monumental

En la cancha del estadio Monumental aún se observan las consecuencias del espectáculo artístico que se desarrolló días antes del partido entre Chile y Colombia, por las Eliminatorias. El campo de juego del recinto de Macul luce, eso sí, un aspecto bastante mejor durante el encuentro entre Colo Colo y Copiapó, que los albos fueron incapaces de ganar, resignando una clara opción para descontarle distancia al líder, Cobresal. Desde la parte superior del coliseo, se advierte pareja, aunque aún es posible apreciar las franjas de césped que hubo que ‘injertar’ para dejarla en condiciones aceptables para el choque entre las escuadras de Eduardo Berizzo y Néstor Lorenzo.

Volver a verla en plenitud tardará un par de semanas, aunque el calendario advierte que la superficie no tendrá respiro. Entre las obligaciones de los albos, el retorno de la Selección, la despedida de Matías Fernández y, otra vez, eventos ajenos a la naturaleza deportiva, habrá en ella un intenso ajetreo hasta diciembre.

La razón de los arriendos

A Colo Colo le quedan al menos cinco partidos en casa entre septiembre y comienzos de diciembre, considerando sus obligaciones en el Campeonato Nacional y la Copa Chile. En octubre, la agenda del recinto contempla, además, eventos adicionales, como el partido de la Selección ante Perú, por las Eliminatorias (12 de octubre) y la despedida de Matías Fernández (14 de octubre). En el período siguiente, hay fechas reservadas para Roger Waters (25 y 26 de noviembre) y para The Cure (30 de noviembre y 1 de diciembre). Los albos cierran su participación como locales en el Campeonato Nacional frente a Unión Española, el 3 de diciembre. En Macul cruzan los dedos para que la inestabilidad atmosférica no se prolongue hasta esas fechas.

El directorio de Blanco y Negro no se ha reunido para discutir eventuales medidas adicionales para proteger el campo de juego. Lo hace, regularmente, el último miércoles de cada mes. La materia está en manos de la administración. Lo que sí está clara es la justificación para el arriendo del recinto: la necesidad de generar recursos. “No hay que olvidar que hubo partidos que se jugaron sin público y otros que se disputaron con aforo reducido. Y los gastos había que afrontarlos igual”, explican en la testera alba. Otro factor importante que generó estrechez en las finanzas albas fueron las prematuras eliminaciones en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. En la primera, se despidió en la fase de grupos. En la segunda, no fue capaz de superar la ronda de 32 equipos. Ambos torneos garantizan ingresos fijos, al margen de las recaudaciones.

La rentabilidad del alquiler es alta: a la ANFP, por ejemplo, el Cacique le cobra US$ 200 mil + IVA por cada partido de la Selección. El valor es elevadísimo de por sí, pero más aún si se considera que en Quilín podrían contar con opciones de nulo o bajo costo. Sausalito, por ejemplo, se los cederían gratis. Y por el Ester Roa Rebolledo tendrían que pagar apenas $ 7 millones de pesos. ¿El problema? La forma de garantizar la asistencia de los abonados.

Esteban Pavez, capitán de Colo Colo, en el duelo ante Copiapó. (Foto: Agenciauno)

Por qué se rompió

Entre fines del año pasado y comienzos del actual, los albos realizaron una intensa reparación en el campo de juego. Concretamente, renovaron el sistema de drenaje y cambiaron la mezcla de pasto por una que se comportara de mejor forma frente a las inclemencias del tiempo. La combinación de ambos factores pretendía que no se produjeran contratiempos ante eventuales lluvias y que visualmente la cancha, que tradicionalmente ha sido una de las mejores de Chile, ofreciera una buena imagen.

En la práctica, sin embargo, el campo de juego nunca ha estado en pleno nivel, al menos de acuerdo a las expectativas. De hecho, en principio, los futbolistas albos se quejaron por la dureza de la superficie. Luego se explicó que faltaba tiempo para la consolidación de la nueva combinación de semillas. La descripción técnica hablaba de una bermuda híbrida enana (Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis). La elección estaba basada en los beneficios que ofrece: es tolerante a la sequía, de bajo requerimiento hídrico, presenta una alta densidad y una textura fina y suave, tiene un crecimiento agresivo y dominante y ofrece una alta resistencia al tránsito, con una buena recuperación. Se trata de una especie de clima cálido, que en la temporada de otoño invierno entra en latencia y requiere de sobre siembra en esta parte del año.

Lo que nadie tenía en sus planes era el aguacero que caería antes y durante el concierto de Bruno Mars. En Macul, de hecho, evalúan que las medidas para proteger el pasto que instaló la producción del espectáculo del cantante estadounidense funcionaron adecuadamente, pero reconocen que hubo un detalle que influyó decisivamente en el daño que sufrió el sector norte del campo de juego. “Fue porque un Yale ingresó para apoyar en el el retiro de la estructura del escenario. Eso rompió esa parte de la cancha”, grafican en Pedreros. De hecho, comparan que en el resto no hubo grandes complicaciones, lo que pudo advertirse en los dos partidos que se disputaron después.