Gustavo Quinteros y la cancha del Monumental: “He quedado con los jugadores en que nosotros no tenemos que poner excusa de nada”

En la víspera del trascendental duelo entre Colo Colo y Unión Española en el Estadio Monumental, este domingo a las 18.00, Gustavo Quinteros se refirió a la actualidad de su equipo y sobre todo al estado del césped del recinto de Macul, luego de dos conciertos que dejaron en muy malas condiciones el terreno de juego.

“Espero que esté bien para el partido, confío y he visto que se está trabajando muchísimo para que la cancha llegue de la mejor manera. Así que espero que sea así, que podamos jugar un buen fútbol los dos equipos y que no sea un tema que tengamos que volver a hablar”, comenzó señalando el entrenador.

De todos modos, el DT sorprendió con la postura de bajarle el perfil a este problema. “Yo ya he quedado con los jugadores que nosotros no tenemos que poner excusa de nada, que tenemos que salir a jugar, que tenemos que superar al rival futbolísticamente, sin pensar en nada que pueda afectar negativamente. Y después de partido con la opinión de los protagonistas sabremos en el estado que va a estar”, expuso.

En tanto, se refirió a la situación de Damián Pizarro, quien sigue con algunas molestias en el hombro, por lo que está en duda si juega desde el arranque ante los hispanos. “Él está evolucionando bien, cada día se siente mejor, pero el fútbol tiene un roce y eso hace que en momentos del partido pueda sentir una inferioridad física. Una de sus fortalezas es el choque, el cuerpo a cuerpo, la velocidad, la potencia. En el partido anterior él se vio que no estaba al cien por cien. Entrenó de suplente y de titular, así que va a ser una decisión el día del partido si inicia o entra en el segundo tiempo”, adelantó.

El recado a la U

El técnico se refirió al partido de Cobresal y Universidad de Chile y a las especulación frente a la actitud de los azules en El Salvador: “A mí sinceramente me da lo mismo. Nosotros hablamos hace bastante de jugar partido a partido y no pensar en lo que hacen los rivales y menos en los demás equipos que tienen que jugar contra esos rivales. Yo en mi vida futbolística no he conocido a un jugador que haya jugado a menos o haya ido para atrás. Espero no conocerlo. Confío en el profesionalismo de todos los jugadores y de todos los equipos”.

Por otro lado, el DT abordó la situación de Emiliano Amor, quien es uno de los jugadores que está en duda para la próxima temporada, según algunas señales que el entrenador ha dado en privado, pero que públicamente descartó. “Yo todavía no me he reunido con el club para hablar de incorporaciones o salida de jugadores. Yo no tengo un futuro claro en el club todavía y por eso no puedo hablar de que un jugador se quede o se vaya”, expresó.

Asimismo, habló de su futuro contractual. “He tenido llamados de otros países y charlas, no directamente yo, sino que una persona que está en Argentina que maneja ese tema, pero de la selección chilena no”, indicó.

De todos modos, indicó que la preferencia la tiene el Cacique. “Por un respeto y le soy siempre prioridad al club donde estoy trabajando y me siento cómodo. Me sentaré a hablar primero con los directores de Colo Colo de un posible proyecto deportivo”, aseguró.

“En caso de que nos pongamos de acuerdo, sería fantástico. En caso de que no, ahí sí, a lo mejor, tendría que esperar alguna otra opción, pero hoy por hoy no espero supuestas posibilidades. Nadie me habló (de la Roja). Estoy muy metido en estos partidos y terminar lo mejor posible este proceso tan difícil que hemos tenido este año”, cerró.