Vuelve una leyenda: Rafael Nadal anuncia su regreso al circuito ATP

Rafael Nadal ya tiene todo listo para su regreso al circuito ATP. El actual número 663 del ránking ha anunciado este viernes que volverá a estar presente en una competición oficial después de estar sin actividad competitiva desde el 18 de enero, cuando perdió en la segunda ronda del Abierto de Australia contra Mackenzie McDonald.

A través de un video puesto en sus redes sociales indicó que “después de un año, ha llegado la hora de volver. Será en Brisbane, en la primera semana de enero. Nos vemos allí”, aseguró en su mensaje.

El español se había sometido a una operación en la cadera en junio de este año, ha estado retomando de a poco los entrenamientos que ha intensificado en octubre, todo con la meta de poder estar presente en la próxima edición del Abierto de Australia, competencia a la que podría llegar con una invitación lo que le permitiría tener la posibilidad de enfrentarse una vez más contra Novak Djokovic.

Claro que para determinar cómo continuará su calendario habrá que esperar cómo responde el cuerpo del manacorí, pensando en que también en 2024 aparecen los Juegos Olímpicos de París que se desarrollará en la arcilla de Roland Garros.

Optimismo

A mediados de noviembre, Rafael Nadal dio algunas señales de este regreso al tenis profesional. “Estoy bien, entrenando y feliz”, dijo el campeón de 22 títulos de Grand Slam en una clínica de tenis, tal como recogió en su momento el ATP Tour.

“Estoy en una buena época de mi vida. Hasta ahora no sabía si volvería a jugar al tenis algún día, y ahora sinceramente creo que sí, que volveré a jugar. No estoy preparado para decir dónde aún, pero cada vez estoy pudiendo entrenar un poco más, y la evolución es buena”, expresaba en la oportunidad.

“Sabemos que el dolor no va a desaparecer nunca, pero ha habido un paso adelante”, aseguró. “Eso es mucho para mí. Hablar de tenis es otra cosa, así como del nivel al que pueda jugar. Pero los pasos adelante han sido grandes y positivos para intentar volver a jugar, que es por lo que llevamos peleando varios meses. Confío en que las siguientes semanas podré decir algo más concreto”, situación que ha terminado por ocurrir este viernes.

“¿Cuánto? ¿A qué nivel? Es difícil responderlo. La ilusión de volver a jugar no la ha perdido nunca. Las cosas se van viendo poco a poco con las semanas. Estoy en un momento en el que las cosas van por buen camino”, comentó.

“El éxito personal suele ser más potente que el éxito general. La ilusión es volver a jugar. Las cosas nunca se saben. Intuyo que va a ser muy difícil recuperar un nivel muy alto de tenis. Si no tuviera la ilusión de intentar ser competitivo, no estaría haciendo todo esto que he hecho durante los últimos meses a la edad que tengo y tras una carrera muy larga”, planteó a continuación.

Por último, indicó que “los años pasan. La ilusión de volver a jugar la tengo, y eso para mí es una satisfacción personal grande. No voy a ganar más Grand Slams que Djokovic, pero sí que me voy a dar la oportunidad de volver a disfrutar”, cerró Nadal.