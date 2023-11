“He roto todos los récords… no me falta nada en la Selección”: el desafiante mensaje de Alexis Sánchez sobre sus días en la Roja

Alexis Sánchez, sin duda alguna, se ha posicionado como uno de los futbolistas más importantes de la selección chilena en su historia. El formado en Cobreloa fue nominado por primera vez en 2006, por Nelson Acosta. Su primer partido en la Roja lo jugó con 17 años y desde entonces ha sido un puesto fijo en la escuadra nacional. Nunca salió de los esquemas. Actualmente es el máximo goleador del Equipo de Todos. Pero no solo eso, también es quien ha dado más asistencias.

Números que hoy se sienta a repasar. En conversación con el sitio oficial del Inter de Milán, el tocopillano hace un barrido de lo que han sido sus casi dos décadas en la Selección. “He roto todos los récords, Más goles, más asistencias. No me falta nada. Todavía no lo dimensiono, no pienso ‘mira lo que he hecho en mi carrera’”, señaló desde Italia.

El Niño Maravilla aseguró que se siente vigente y que recién cuando culmine su etapa en el combinado chileno, podrá entender bien lo que ha hecho durante todos estos años. “Todavía estoy en la Selección, todavía juego, estoy en forma y me siento muy bien. No lo dimensiono. Un día te lo diré cuando deje de jugar al fútbol, te diré que quiero que alguno haga un récord como he hecho yo”, apuntó.

Alexis Sánchez no anota con la camiseta de la Selección desde marzo, cuando le hizo dos tantos a Paraguay en un amistoso. Foto: Pedro Rodríguez

Alexis Sánchez fue clave en la obtención de las dos Copas América que posee la Roja. En una anotó un gol y en la otra, tres. En la primera, además, se llevó todas las portadas al convertir el penal histórico en la tanda frente a Argentina, con un recordado picotón frente a Sergio Romero, un portero que es especialista en ese tipo de instancias.

Sigue sacando la voz

En marzo de 2017 alcanzaba a Marcelo Salas, con 37 conquistas en la Selección, en un encuentro por las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, ante Venezuela. Meses más tarde, en junio, superó al Matador, al convertir frente a Alemania en la fase de grupos de la Copa Confederaciones. Esos son algunos de los hitos que el ex River Plate posee en la Selección y los que dice “aún no dimensionar”. Actualmente suma 51 abrazos con la Roja.

Su condición de referente lo hace dejar atrás los días en que era calificado como uno de los “callados” del camarín. Ahora levanta la voz. Lo hace, incluso, frente a los medios de comunicación, cada vez que puede. De esta forma, Sánchez ha sido uno de los partidarios en dejar atrás los recuerdos de la Generación Dorada. Así lo expresaba en marzo de este año, cuando en diálogo con TVN llamaba a los más a jóvenes a tomar la batuta de la Selección.

“Hay que dejarla en el baúl de los recuerdos. Ya pasó. La gente habla mucho de un recambio, pero el recambio ya está. De esa camada hay solo tres jugadores, cuatro máximo. Una generación son 25 jugadores, ahora hay muchas caras nuevas. Me gustaría que den un paso al costado con la Generación Dorada, ya fue. Mientras estén físicamente bien, cada jugador debe decidir si está para jugar. Son maduros para decidir”, apuntaba.

Junto a lo anterior, Alexis fue uno de los futbolistas de más edad que se atrevió a criticar el actual manejo que ha tenido el fútbol chileno. “Crisis es no tener dinero, no tener nada. Yo creo que hay. Lo que sí, hay una crisis de entendimiento, falta conocimiento de la estructura de la Selección”, disparaba.