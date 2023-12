Alexis Mac Allister revela los motivos del cruce entre Darwin Núñez y Pep Guardiola

Hace poco más de una semana Manchester City y Liverpool protagonizaron el partido de la fecha 13 en la Premier League. Un intenso duelo que sacó chispas tanto dentro como fuera de la cancha.

De hecho se puede decir que el empate 1-1 entre Citizens y Reds en el Etihad Stadium pasó a segundo plano, ya que una vez finalizado el encuentro el uruguayo Darwin Nuñez, delantero de los forasteros, y Pep Guardiola -entrenador de los mancunianos- se robaron la atención por un peculiar cruce de palabras.

Es que después del protocolar saludo entre los técnicos, el atacante charrúa se acercó al estratega español para encararlo. Este último reaccionó con sorpresa y respondió a la reprimenda, pero no quedó claro qué se dijeron: en la transmisión oficial del partido solo se logró entender una frase del DT: “Te vas pa’ arriba”, al tiempo que Jürgen Klopp -adiestrador del Liverpool- junto a miembros de su cuerpo técnico lograron calmar a Núñez y poner término a la discusión.

Lo cierto es que nunca se supo el motivo que originó el malestar del jugador sudamericano, e incluso el propio Guardiola en la conferencia de prensa posterior dijo que “no pasó nada”. Eso hasta hoy, porque el el argentino Alexis Mac Allister -compañero del uruguayo- reveló el porqué del conflicto, señalando que “realmente no sé si debería contarlo, pero lo haré”.

El campeón del mundo en Qatar 2022 comenzó narrando que “ellos tuvieron una situación. No sé si fue un córner o un centro que Haaland cabecea, y la pelota pasa por al lado del palo. Entonces Pep se dio la vuelta y empezó a decir que qué suerte que teníamos, o algo así. Núñez lo escuchó”.

Pero el relato del trasandino no se quedó ahí. El ex Brighton contó que “entonces, en la última jugada, Lucho Díaz medio que la quiere peinar y ellos se salvan, entonces ahí Darwin se acercó a Pep y le dijo: ‘Ah, ahora son ustedes los que tienen suerte’. A partir de ahí se fue todo a la mierda”, confesó Mac Allister.

Asimismo, el volante reveló que “Jürgen no entendía nada. Después del partido me preguntaba a mí que “qué le decía, qué le decía’. Pero nada, fue algo muy mínimo. Como decía Jürgen después del partido, son dos personas muy emocionales, tanto Pep como Darwin”.

En ese sentido, el mediocampista de los Reds añadió que “algún comentario que hizo Pep, Darwin lo respondió y no fue nada del otro mundo. Por eso yo también me reía. Si veo que es algo grave, obviamente no me reiría de esa forma, pero me causó un poco de gracia cómo Darwin se enojó tan rápido”, relató.

Por último, Mac Allister señaló que “al principio Pep pensaba que estaba haciendo todo como una joda y, claro, a Darwin se le había transformado un poco la cara. Fue un poco graciosa la situación, pero son cosas que quedan ahí. Los dos se respetan mucho y fue algo del momento”, finalizó.