El casual y divertido encuentro entre Mark González y Lionel Messi en Miami

Mark González suele compartir con grandes figuras del fútbol mundial. El exjugador nacional es invitado comúnmente a los duelos entre históricos del Liverpool, club en el que militó entre 2005 y 2007, donde, incluso, logró llegar a la final de la Champions League. También tuvo pasos destacados por España y Rusia.

Con Lionel Messi son contemporáneos. El astro transandino tiene 36 años y el exariete chileno, 39. El actual jugador del Inter Miami nunca fue compañero del formado en la UC, pero si se enfrentaron en variadas ocasiones. En 2006, González tuvo un paso por la Real Sociedad. Luego, entre 2007 y 2009, militó en el Real Betis, donde realizó grandes campañas. En ese entonces, el rosarino empezaba a brillar en el Barcelona.

También fueron rivales en Sudamérica. El Chico Mark era un puesto fijo para Marcelo Bielsa y la Pulga ha sido indiscutido en la selección argentina desde 2006. Si bien con los años González perdió protagonismo en el Equipo de Todos, también formó parte de la Roja que conquistó la Copa América Centenario en Estados Unidos. Aquel recordado certamen, donde el triunfo de la Selección sobre la Albiceleste derivó en la renuncia de Messi en su combinado.

Los recuerdos en Norteamérica, entonces, son dulces para el chileno. De hecho, durante los últimos días se encontraba en Miami. Allí tuvo la suerte de coincidir con Messi y tener una charla que luego compartió en sus redes sociales. Actualmente, el ex PSG vive en Florida junto a su familia, disfrutando de la tranquilidad que ofrece competir en la MLS. Por lo que compartir algún tiempo con el ex puntero izquierdo no es ningún problema.

A través de su cuenta de Instagram, González compartió dos registros. Uno donde sale junto al actual campeón del mundo frente a la cámara, ambos posando, y otro más casual, tomado a distancia donde se les observa conversar con tranquilidad. A las fotografías, el ex Colo Colo le sumó un texto elogiando a su colega. “Linda casualidad , linda conversa, lindos recuerdos, Leo Messi simplemente un fenómeno dentro y fuera de la cancha”, escribió.

¿Dónde ocurrió el encuentro? El nacido en Sudáfrica también se encargó de aclararlo: el DRV PNK Stadium. Se trata del recinto donde el Inter Miami oficia de local en sus encuentros oficiales. Allí se da el cruce, que ocurre solo días después del sorteo de la Copa América, donde, tal como en 2016, la Roja y la Albiceleste quedaron ubicadas en el mismo grupo.