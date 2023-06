Por un millonario premio: Chapa Fuenzalida y Mark González reaparecen en un torneo de 7vs7 en Estados Unidos

A fines del año pasado José Pedro Fuenzalida decía adiós a la Universidad Católica, un club en el que se formó y donde lo ganó todo, incluido el histórico tetracampeonato del fútbol chileno entre 2018 y 2021. Sólo se sabía que desde este año el excruzado residía en Estados Unidos. Este jueves reapareció en actividad, y lo hizo en compañía de otra ícono de la franja: Mark González, quien también se mudó a esa nación.

Ambos exseleccionados fueron grabados jugando un llamativo torneo de 7vs7 en ese país. Los chilenos defienden los colores del DMV Diplomats, quienes este jueves cayeron por 3-2 en tiempo extra ante Blade & Grass FC.

Por un millonario premio

El DMV Diplomats de los exjugadores de la Universidad Católica se ubica en el Grupo B del “The Soccer Tournament”, junto a Wolves, Villita FC y el mencionado Blade & Grass FC.

Cabe consignar que los partidos se juegan en dos tiempos de 20 minutos con la posibilidad de un tiempo extra. El campeonato está compuesto por equipos amateurs de Estados Unidos, además cuenta con la participación de algunas celebridades.

En estos momentos se está disputando la primera jornada de un torneo que tiene un total de 32 elencos, en el que el ganador se lleva un impresionante premio: un millón de dólares.

Chapa ya se proyectaba en Estados Unidos

El 5 de noviembre del año pasado, en entrevista con El Deportivo, José Pedro Fuenzalida no veía con malo ojos establecerse en Estados Unidos. Esto decía sobre esa opción: “Lo he hablado con mi familia. Mis hijos están en una etapa de desarrollo y también seria lindo que vieran otras cosas. Es algo que también nos hemos planteado, o sea de tener una experiencia familiar estos años, sea jugando que sería buenísimo, y si no, viajando y viviendo para también para darles algo a los niños en base a que conozcan nuevas cosas, después de tantos años”.