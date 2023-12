Presidente del CSyD Colo Colo lanza grave acusación contra Gustavo Quinteros: “Hacía reuniones con representantes”

Matías Camacho es el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo y uno de los dos representantes de la corporación dentro del directorio de Blanco y Negro. El abogado fue clave en la determinación de no renovar el contrato de Gustavo Quinteros, razones por las que recibió algunos cuestionamientos. Por esta misma razón, salió a justificar por qué su bloque votó en contra de la continuidad del DT.

“Las decisiones no se pueden tomar desde un aplausómetro. Sí desde la convicción”, comenzó justificando en conversación con Dale Albo. En la misma expresó algunos detalles desconocidos y apuntó directamente contra el entrenador.

“Es un tema de cumplimiento de objetivos. Esto ha sido bien criticado. Se van instalando algunas falsas verdades que es bueno irlas aclarando. A veces me dicen ‘da la cara’, algo que creo que he hecho bastante estos días. Hay un desgaste, la relación no estaba buena entre el cuerpo técnico y el camarín. Tampoco con la dirigencia”, expresó.

En ese sentido, también desclasificó algunas conversaciones con el estratega, donde los jugadores no quedaron bien parados. “Nos dijo que con este plantel y cualquier otro técnico ustedes estarían peleando el descenso. Eso fue una falta de respeto al plantel y a la institución”, expresó.

El caso Lezcano

Camacho también se refirió a episodios extrafutbolísticos. “Hubo situaciones con jugadores. No corresponde que el técnico de Colo Colo haga reuniones con representantes. Eso me parece que es muy extraño, se empiezan a confundir los roles y las cosas”, expresó.

“¿De qué conversa? El representante debe negociar con el gerente técnico la renovación de contrato. El técnico debe hablar con el jugador de aspectos técnicos y tácticos que considere necesarios. Conversar con un representante no es apropiado”, profundizó.

Asimismo, lanzó una grave acusación contra el DT por lo que sucedió con Darío Lezcano, refuerzo que el mismo entrenador pidió y que a los tres meses “cortó”. “Es una situación gravísima. Que un jugador haya tenido un agente toda su carrera efectivamente, pero para llegar a Colo Colo lo haga con el mismo representante del técnico. Y que haya tenido que cambiar solo para llegar a Colo Colo, me parece que a lo menos tiene que llamarnos la atención”, denunció.

Finalmente, respondió a los emplazamientos por haber votado junto al bloque controlador de Blanco y Negro: “No se trata de alinearse a un bloque. La gente dice ‘¿por qué les gusta tanto Alfredo Stöhwing?’. Había dos alternativas: él y Aníbal Mosa, no hay mucho más dónde elegir. El club antes no incidía en ninguna decisión, era un 7-2 permanente. Nos parece mucho más relevante tener poder de decisión e incidir en muchas cosas”.