Mesut Özil defiende al Arsenal del ninguneo de Leonardo Di Caprio burlándose de sus novias

La fama de Leonardo Di Caprio rebota en el mundo del fútbol. El reconocido actor, de dilatada trayectoria en Hollywood y considerado uno de los mejores de su generación en el rubro, reconoce no ser cercano al balompié. Sin embargo, sus declaraciones van más allá e incluyen un ninguneo que no cayó del todo bien, sobre todo en Inglaterra. La cuenta de X (ex Twitter) Films Update, difundió las aseveraciones del estadounidense en las que afirmaba no conocer al club Arsenal.

De hecho, el nacido en Los Ángeles fue más allá y aseguró que ningún futbolista puede tener la trascendencia de estrellas de la NBA. “¿Mejores que Michael Jordan? ¡El mejor jugador de baloncesto de la historia!”, disparaba en la entrevista concedida a Lily Gladstone, con quien compartió estudio de filmación en la película “Killers of the Flower Moon”, la última del aclamado director Martin Scorsese. A Di Caprio, en la misma entrevista, se le preguntó por el Arsenal. “¿Qué es el Arsenal?”, provocando reacciones encontradas entre los aficionados al fútbol en Internet. No es de extrañar que el actor defendiera su preferencia por el baloncesto, ya que es conocido por asistir a múltiples eventos deportivos.

En el cuadro inglés sus palabras no fueron buen recibidas. De hecho, el exfutbolista y alguna vez socio de Alexis Sánchez en la cancha, Mesut Özil le respondió al cineasta con desafiantes afirmaciones. “El Arsenal Football Club tiene más de 25 años... entonces, ¿por qué debería saberlo?”, disparó el alemán a través de las redes sociales, haciendo referencia a que Di Caprio siempre busca parejas menores a aquella edad.

Sin ir más lejos, en 2022 el norteamericano terminó una relación sentimental la modelo Camilla Morrone, con quien estuvieron juntos desde 2017, momento en que ella tenía la edad de 20. El vínculo afectivo finalizó cinco años después. Una situación similar a otras rupturas que ha tenido el actor, como sucedió con Toni Garrn, Erin Heatherton y Madalina Ghenea.

Referente en Londres

La defensa de Mesut Özil no es aleatoria. El campeón del mundo en 2014 jugó en el Arsenal entre 2013 y 2020. Defendió la casaca roja en 254 oportunidades, siendo el club en el que se mantuvo por más tiempo en el que más partidos disputó. En ese tiempo, ganó ocho títulos.

Luego pasó al Fenerbahçe y finalmente al İstanbul Başakşehir, donde se retiró del fútbol a inicios de 2023. Claro que sus mejores años fueron en Reino Unido, donde uno de sus grandes socios en el campo de juego fue Alexis Sánchez, con quien compartieron por tres años y medio.

Sin ir más lejos, cuando el germano anunció su retiro, el tocopillano subió un sentido mensaje para recordar los tiempos en que fueron compañeros. “Como nos entendíamos, amigo Özil. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida”, escribió el formado en Cobreloa en su cuenta de Instagram. Dentro de las interacciones de esta publicación resaltó la del propio teutón quien le respondió, “gracias, hermano”, acompañando esto con un emoticón de un corazón.

Todo esto a mediados del curso pasado, cuando Özil decidió poner fin a su carrera de manera abrupta. “He tenido el privilegio de ser un jugador de fútbol profesional durante casi 17 años y me siento increíblemente agradecido por la oportunidad. En las últimas semanas y meses, después de haber sufrido algunas lesiones, ha quedado cada vez más claro que es hora de abandonar el gran escenario del fútbol. Ha sido un viaje increíble lleno de momentos y emociones inolvidables”, argumentó.