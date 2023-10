“El santuoso Alexis Sánchez en su mejor momento”: el Arsenal sorprende y recuerda al Niño Maravilla con un golazo al Manchester City

El 10 de julio de 2014 se oficializó el traspaso de Alexis Sánchez al Arsenal. El chileno, proveniente del Barcelona, recaló al cuadro londinense luego de sus vacaciones tras disputar el Mundial de 2014. La operación del oriundo de Tocopilla, de ese entonces de 25 años, tuvo un costo de 40 millones de euros.

Las expectativas eran altas. El nacional estuvo tres temporadas en la Ciudad Condal, donde marcó 47 anotaciones y entregó 25 asistencias en 142 partidos oficiales con los culés. En su paso anterior en el Udinese también fue elegido como el mejor jugador de la Serie A.

El Niño Maravilla tuvo un rendimiento más que destacado en la capital inglesa. Con los Gunners encontró su mejor versión y tuvo su paso más destacado en su estancia en el fútbol europeo. Se consolidó como una figura y un pilar fundamental de unos irregulares años del Arsenal. Explotó su capacidad goleadora y se asentó como el líder futbolístico del equipo. Fue sin dudas la figura del club.

Con la escuadra londinense disputó un total de 166 encuentros, marcó 80 goles y aportó 45 asistencias que lo dejaron como uno de los grandes jugadores de la institución.

El recuerdo del chileno

Alexis marcó una etapa y dejó una huella en el club. El Arsenal, siempre que puede, recuerda al tocopillano. En ese sentido, durante la presente jornada, los Gunners enfrentó al Manchester City, en un partido trascendental para sus aspiraciones en la pelea por la Premier League. Ambos elencos protagonizaron un encuentro que se llevó todas las miradas. Finalmente, el conjunto capitalino superó a los Citizens por la cuenta mínima y se encumbró en la tabla de posiciones, igualando al Tottenham con 20 puntos.

En la previa, el Arsenal anticipó el crucial duelo con un recuerdo donde el nacional es protagonista. El 23 abril de 2017, el equipo en ese entonces dirigido por Arsene Wenger, se impuso ante el City por 2-1. ¿La anotación definitoria? Obra de Alexis Sánchez. El chileno sentenció el encuentro válido por las semifinales de la FA Cup en la prórroga. En el 101′, el atacante capturó un pase en el área rival y sacó una increíble volea de borde interno, desatando la algarabía entre los fanáticos Gunners. Un verdadero golazo. “Sumptuous Sánchez at his very best” (El santuoso Sánchez en su mejor momento, en español), señaló la cuenta oficial del Arsenal al publicar un video de la anotación.