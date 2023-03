“Es hora de abandonar el gran escenario”: Mesut Özil, el gran socio de Alexis en el Arsenal, anuncia su retiro del fútbol

La carrera de Mesut Özil llega a su fin. Tras más de 600 partidos como futbolista profesional, el alemán cuelga los botines. El ex del Real Madrid y Arsenal, pone fin a su trayectoria en medio de la temporada que se encontraba disputando con el Istanbul Basaksehir de Turquía. Las reiteradas lesiones y problemas físicos mermaron la continuidad del talentoso alemán.

Durante gran parte de su carrera, el volante se situó en la posición que hoy es escasa en el fútbol moderno: el 10. En todos los clubes manejó los tiempos del equipo y era el productor del juego. El momento crucial de su carrera fue el Mundial de Sudáfrica 2010. La cita mundialista lo dio a conocer ante centenares de personas y, de paso, influyó en que recalará en el Santiago Bernabéu. En España, el jugador alcanzó su mayor potencial.

El increíble momento vistiendo la casaquilla del Real Madrid lo llevó a volver a disputar un mundial. Ahora, en tierras brasileñas. Mesut Özil junto a una vasta cantidad de jugadores en su mejor nivel, lograron consagrar como campeón a la Selección de Alemania y levantar la Copa del Mundo en 2014. En esa edición, el mediocampista fue titular indiscutido, registrando 7 apariciones, un gol y una asistencia.

En todos los clubes dejó una huella. Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal FC, Fenerbahçe y en su última escuadra, Basaksehir. Sin embargo, desde su llegada al fútbol turco en 2020, este nunca se pudo consolidar y en ambos elencos tuvo una intermitente continuidad y escaso éxito.

Entre su recorrido, un chileno tuvo la oportunidad de compartir camarín con el alemán: Alexis Sánchez. Ambos jugadores se entendieron a la perfección en el terreno de juego y con el paso de los partidos se transformaron en una de las duplas más letales que tuvo la Premier League en 2016. Los futbolistas llevaron al Arsenal a lo más alto, obteniendo tres Community Shield y dos FA Cup. Sin embargo, las notables actuaciones no fueron suficientes para luchar por la liga inglesa.

El alemán en sus últimos partidos por el Arsenal. Foto: Twitter de Arsenal.

Mesut Özil no pudo decir adiós a la profesión que le brindó tantas alegrías sin antes dejar un mensaje de despedida. “He tenido el privilegio de ser un jugador de fútbol profesional durante casi 17 años y me siento increíblemente agradecido por la oportunidad”, partió indicando el alemán.

Las lesiones le pasaron la cuenta al ex Gunners. “En las últimas semanas y meses, después de haber sufrido algunas lesiones, ha quedado cada vez más claro que es hora de abandonar el gran escenario del fútbol. Ha sido un viaje increíble lleno de momentos y emociones inolvidables”, argumentó Özil.

El alemán no olvida su paso por ninguna de las escuadras que defendió. “Quiero dar las gracias a mis clubes: Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal FC, Fenerbahçe, Basaksehir y a los entrenadores que me apoyaron, además de compañeros de equipo que se han hecho amigos. Un agradecimiento especial a los miembros de mi familia y a mis amigos más cercanos. Han sido parte de mi viaje desde el primer día y me han dado mucho amor y apoyo, a través de los buenos y los malos momentos”.

Ya en el cierre del mensaje, el ex mediocampista manifiesta que: “Gracias a todos mis fans que me han mostrado tanto amor sin importar las circunstancias y sin importar el club que estuviera representando. Ahora espero con ansias todo lo que está frente a mí con mi hermosa esposa, Amine, y mis dos hermosas hijas, Eda y Ela, pero pueden estar seguro de que escucharan de mí de vez en cuando en mis canales de redes sociales. Gracias”, sentenció Mesut Özil.