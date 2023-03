Histórico futbolista francés cree que Alexis Sánchez puede dejar el Marsella a final de temporada: “Es un mercenario, va donde sopla el viento”

La gran temporada de Alexis Sánchez, la primera en Olympique de Marsella, ha despertado sinceros elogios del medio francés. Sin embargo, no todos están contentos al ciento por ciento con el delantero chileno.

Así quedó claro en los comentarios que realizó el exvolante Jerome Rothen, uno de los comentaristas estables de RMC, uno de los medios más importantes del deporte galo.

El ex jugador de Paris Saint-Germain y Monaco, campeón de la Copa Confederaciones 2003 con los Bleus, reparó en los reclamos del tocopillano, quien puso en duda su permanencia en el cuadro portuario tras la eliminación de su equipo ante el Annecy de la segunda categoría en la Copa de Francia.

“Decir que Sánchez es muy apegado al club... Pero con la carrera de Alexis Sánchez, creo que no hay que apegarse demasiado a su parte emocional. Es un mercenario, Va para donde sopla el viento”, expresó Rothen en el citado medio.

El 1 de marzo pasado, el OM quedó eliminado en los cuartos de final del torneo copero tras perder en los penales, en un discreto partido del Niño Maravilla, quien incluso falló un lanzamiento desde los doce pasos antes del final del encuentro en el que los locales portuarios igualaron en los descuentos.

Un par de días después del fracaso, el exjugador de Barcelona dio una picante conferencia de prensa en la que puso en duda su permanencia en la institución, con la que -en principio- tiene contrato hasta el 30 de junio.

“Yo estoy aquí por una temporada. Me puedo ir, como me puedo quedar. Pero no vine de vacaciones a Marsella. Ni vengo a tomar sol. Yo tengo muchas ganas de quedarme. no quiero terminar segundo o tercero. Siempre he ganado en mi carrera y quiero seguir haciéndolo aquí”, dijo en la ocasión el artillero histórico de la Roja.

“Presiona a los dirigentes”

Precisamente, esas fueron las declaraciones que molestaron al exmediocampista del Glasgow Rangers. Según la opinión de Rothen, el atacante chileno no puede poner condiciones a su estadía en el club más popular del fútbol francés.

“No me gustó su declaración hace unas semanas tras la eliminación en la Copa de Francia. No me gustó que dijera eso, presionando a los dirigentes, porque el Marsella siempre ha demostrado desde la llegada de Pablo Longoria (presidente del Marsella) que es un club ambicioso”, aseguró el exjugador

Asimismo, el europeo explicó que el tocopillano no puede exigir al club que mejore su plantilla. Según su opinión “si (Sánchez) se siente que en Marsella puede tener jugadores con un poco más de clase a sus espaldas, que le permitan marcar goles y crear muchas más ocasiones, se quedará”.