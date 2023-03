Suplencia, críticas de los hinchas y opaco nivel defensivo: el complejo presente de Mauricio Isla en la UC

Mauricio Isla vive su momento más difícil en Universidad Católica. El experimentado lateral derecho perdió la titularidad en el equipo cruzado, de la que gozó desde su vuelta al club, a mediados de 2022. Su irregular desempeño le costó el puesto en el actual Torneo Nacional, pero lo que agotó la paciencia del cuerpo técnico de Ariel Holan fue el nivel que mostró en la eliminación ante Audax de la Copa Sudamericana. ¿Sus constantes salidas? Si bien generan ruido en San Carlos de Apoquindo, no influyen directamente en las decisiones del DT.

Regreso soñado

A sus 34 años, el Huaso concretaba con grandes expectativas su regreso al fútbol chileno, en el que no había llegado a debutar. Destacó rápidamente en el equipo que lo formó, que a esas alturas miraba de reojo la zona de descenso. Una situación insólita tras haber sido tetracampeón anual, pero que tenía a todo el mundo alerta en la precordillera.

La llegada de Isla ayudó a los de la franja a escapar de esas incómodas posiciones. Es más, la labor del exdefensa del Flamengo tuvo su peak en la goleada sobre Universidad de Chile, en el Estadio Nacional, cuando el seleccionado nacional brilló con dos asistencias y una fenomenal actuación individual. Hasta ahí, todo era armonía.

No obstante, a fines de la temporada pasada, cuando la UC aún peleaba por entrar en la Copa Libertadores, Mauricio Isla ya no tenía el mismo nivel que había mostrado en sus primeras semanas. Eso sí, coincidió con un bajón general del equipo, por lo que el oriundo de Buin no se llevó todas las críticas. Al final, el equipo tuvo que conformarse con ir a la fase previa de la Sudamericana.

La labor defensiva

El exzaguero de la Juventus fue titular indiscutido hasta la séptima fecha del actual campeonato de Primera División, pero cada vez tenía menos crédito. Este se le acabó tras la eliminación ante los itálicos, donde se vio muy mal en la faceta defensiva. Fue ahí cuando Holan y sus asistentes decidieron dejarlo en la banca para el duelo ante Unión Española, en La Serena, por una cuestión netamente futbolística.

Entre la derrota ante Audax y el empate ante los hispanos, Isla borró toda alusión a Universidad Católica de sus redes sociales, molesto por las críticas de los hinchas, según comentan en su entorno. Los dardos de los fanáticos apuntaban a las frecuentes salidas del jugador, quien casi todos los días subía fotos en conciertos o en Reñaca. También estuvo en el Festival de Viña del Mar, hace pocas semanas. Este martes estuvo en el Santuario de Santa Teresa de Los Andes.

Sin embargo, aunque el hincha apuntara al Huaso por su estilo de vida después de entrenar, o por sus viajes a la costa, estas actividades extradeportivas no influyeron directamente en la decisión de Holan de dejarlo en la banca y darle la titularidad a Byron Nieto.

Es más, la determinación que tomó el técnico tampoco se basa de forma exclusiva en su mal partido ante los audinos, sino en su rendimiento global en 2023. “Tenemos que tomar decisiones en función de nuestro sistema de juego. Más allá de enfocarse en un futbolista, hay que analizar la globalidad de un sistema de juego. Y eso no es de un partido, sino un balance de encuentros. Eso lo hacemos del portero hasta el último de los futbolistas en el campo de juego”, aseguró el entrenador campeón con los cruzados en 2020.

Y así como Holan fue claro al justificar la suplencia del Huaso, también fue solidario con él al momento de defenderlo de las críticas de la hinchada. “Caerle a un jugador en particular no me parece prudente. Tenemos un plantel muy competitivo y hay algunos futbolistas, independientemente de su posición en la cancha, que tienen momentos que no son buenos”, agregó.

Ahora bien, ¿influyen sus salidas nocturnas en el rendimiento de Isla? Posiblemente sí, pero lo que está claro también es que, si su nivel no hubiese disminuido, seguiría siendo titular, advierten en la Católica. Por ende, si es que quiere recuperar el puesto, tal vez deba replantear su agenda de actividades tras los entrenamientos. De alguna manera, lo que busca el cuerpo técnico de Holan es hacer reaccionar al campeón de dos Copa América con la Roja.

¿Quiere irse?

En la UC niegan tajantemente que Mauricio Isla haya comunicado formal o informalmente deseos de irse del club. Y aunque su sorpresiva ausencia de la citación para el duelo ante Magallanes, el domingo pasado, generó suspicacias, oficialmente se trató de un cuadro febril. El Huaso, representado por AIM, tiene contrato hasta diciembre de 2024, por lo que ni siquiera ha completado una temporada en el club de la franja.

Al respecto, este martes, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, entregó una extensa reflexión sobre el complejo presente del lateral derecho en Universidad Católica. “Siempre un jugador como Mauricio, con la trayectoria que tiene, con la importancia que ha tenido en el fútbol chileno, va a generar noticia, pero es sólo especulación periodística. Yo me enteré el domingo de que el sábado, efectivamente, había presentado un cuadro febril. Tuvo fiebre sábado y domingo, pero ahora me crucé con él. Estuvo entrenando, está recuperado. Está entrenando igual que todo el resto de sus compañeros”, dijo el abogado.

Y agregó: “Él asume, como cualquier miembro del plantel, más allá de la trayectoria que él tenga, que está a disposición del técnico, que puede ser titular, puede ser suplente, puede no ser convocado. Esa es una decisión exclusivamente del cuerpo técnico, en base al análisis que hace de cada uno de los jugadores y del mejor funcionamiento”.

Para Tagle, Isla está ciento por ciento comprometido con la UC y quiere lograr títulos con los cruzados. “Mauricio siempre nos ha señalado, todas las veces que hemos conversado con él, que está con toda su energía puesta en Universidad Católica, con el interés de dejar algo, de dejar huella en este club, el club que lo formó. Él, más que nadie, quisiera ser campeón con Católica. Así lo hemos conversado. Nunca nadie, ni él ni un representante, ni alguien de su entorno, nos ha señalado de algún interés de salir. Lo he visto siempre enfocado, entrenando por retomar el puesto. Como todos los jugadores que pierden la titularidad, su primer objetivo es retomar ese puesto y pelearlo con el resto del plantel”, sostiene el timonel.

“Todo el resto es especulación. Nunca nadie nos ha señalado, ni de él ni de su entorno ni de otro club, un interés de que el jugador no continúe en Católica. Ahora me alegré de verlo saliendo del entrenamiento. Está a disposición del técnico. Ahra vienen partidos amistosos, Copa Chile y luego el partido con Colo Colo y también pronto el partido con la U, así que tenemos desafíos muy relevantes. Nuestro objetivo es mantenernos en la punta y pelear el campeonato hasta el final”, concluyó el presidente de Cruzados.