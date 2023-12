Los expertos eligen lo mejor y lo peor del Torneo Nacional

:Antes de contestar esta encuesta, el ex defensa de Universidad de Chile Horacio Rivas advierte que el Torneo Nacional 2023 tuvo un bajo nivel. “Fue un torneo muy irregular. Se acabó esa época de Bielsa y Sampaoli, y hoy vivimos una involución”, señala.

En cierto modo, las palabras de Care’pato se ven reflejadas en las respuestas de los 10 especialistas, quienes se dividieron en sus respuestas, ya que en pocas categorías los vencedores lo hicieron con contundencia. Al contrario, las definiciones fueron más bien estrechas.

Dentro de los elegidos, Gustavo Huerta fue destacado como el mejor DT. Lo hizo con cierta holgura, superando a varios técnicos nacionales y al campeón Gustavo Álvarez. “Huerta, dentro de todo, por las condiciones en que trabaja, le ha sacado partido a un grupo de jugadores residuales. Lo que botó la ola. Waterman, Valencia, Camargo, Lezcano... Ahí me acuerdo de Bielsa. Arma un equipo y saca resultados. También aprovechó la condición de local”, sostiene el exmundialista en Alemania ‘74 Leonardo Véliz.

Donde estuvo muy reñida la lucha fue en el puesto de arquero. Gabriel Castellón superó levemente, por dos votos, a Brayan Cortés. “Castellón tuvo un año con mucha regularidad y eso también se debe destacar”, dice Rodolfo Dubó, mundialista en España ‘82.

Rivas, en tanto, destaca que “Cortés es el mejor arquero del fútbol chileno por condiciones, pero en este campeonato Castellón anduvo muy bien”.

En la defensa, el gran año de Jonathan Villagra le dio réditos, pese a que Unión Española tuvo un campeonato muy dispar. El exseleccionado Mauricio Pozo, lo destaca como el mejor en su puesto y como uno de los valores jóvenes más interesantes. El zaguero hispano se impuso estrechamente.

Entre los volantes, la lucha fue muy reñida y varios nombres sumaron una sola preferencia. De todos modos, Vicente Pizarro fue el más destacado. “Vicente Pizarro jugaba para las estadísticas. Cuando vio el arco contrario, mejoró mucho. Juega al fútbol. Hay muchos que juegan a la pelota. Entiende el juego. Tiene absolutamente claro que no puede ir al roce, porque físicamente no es fuerte. Eso es otro indicador de que sabe jugar al fútbol”, sostiene el legendario Jorge Aravena.

En el ataque, las opiniones también son divididas y Alexander Aravena supera por un estrecho margen a varios de sus competidores, como Fernando Zampedri, Rodrigo Holgado, Cecilio Waterman, Cris Martínez, Damián Pizarro y Maximiliano Salas. “Aravena fue uno de los que más buscó y todos estaban más preocupados de Zampedri”, destaca Osvaldo Hurtado.

Loyola, el mejor

No es muy común que un lateral sea elegido el mejor jugador del torneo. Sin embargo, Felipe Loyola, de Huachipato, tuvo una gran temporada, que se vio no solo coronada con el título, sino que también con su debut por la selección chilena.

“Loyola partió tarde, pero por la explosión que tuvo y porque demostró calidad y confiabilidad, merece ser el mejor del torneo. Ningún otro jugador tuvo un ascenso tan vertiginoso y sostenido. Además, tiene una gran impronta”, resalta el excapitán de la U Mariano Puyol.

En la disputa, el futbolista acerero superó a Aravena, quien también tuvo un gran año individual en Universidad Católica.

La otra cara de la moneda la vivieron los futbolistas que decepcionaron. El apuntado ahí es Darío Lezcano, goleador y exseleccionado paraguayo, quien tuvo poco protagonismo en Colo Colo, al punto de no ser convocado durante gran parte del año. “Venía precedido de un gran cartel desde México, pero no respondió”, sostiene el Pollo Véliz.

En cuanto a los equipos que decepcionaron, los tres grandes se reparten preferencias, pero Curicó Unido fue el que más adhesiones tuvo. “Sin duda se esperaba mucho más de ellos, porque comenzaron el año jugando la Copa Libertadores, y terminaron descendiendo tres fechas antes”, lamenta Dubó.

Los árbitros

Los árbitros son un mundo aparte, pues suman críticas. Se impone Piero Maza, quien también aparece mencionado como el peor, categoría en la que finalmente fue designado Héctor Jona.

“Maza no arbitra mal, pero genera anticuerpos. Es demasiado canchero. Hoy los árbitros son sobrios y hay gestos que molestan. Es un árbitro FIFA”, cuestiona Puyol.

“Trato de ser positivo. Tienen aciertos y errores como cualquiera. Si se equivocan es por falta de experiencia y capacidad. Lo peor es el VAR, por lo que demora en las decisiones. Dentro de la caseta debe haber un exfutbolista internacional. Les ayudaría mucho. Aportaría la sensibilidad que falta”, propone el Mortero Aravena.

Mientras que Rodolfo Dubó no tiene un preferido como peor árbitro, sino que sindica a un grupo: “Hay muchos que no saben aplicar el reglamento y también parece que no hacen caso a las indicaciones de Roberto Tobar”.

De todos modos y más allá del su nivel, el Torneo Nacional sigue generando debate y este año la definición fue más reñida que nunca.

El voto de...

Gabriel Mendoza:

Pregunta Respuesta Mejor DT Jaime García (Ñublense) Mejor arquero Brayan Cortés (Colo Colo) Mejor defensa Jonathan Villagra (Unión Española) Mejor volante Vicente Pizarro (Colo Colo) Mejor delantero Damián Pizarro (Colo Colo) Equipo decepción Colo Colo Jugador decepción Cristian Palacios (U. de Chile) Mejor jugador Brayan Cortés (Colo Colo) Mejor árbitro Piero Maza Peor árbitro No responde

Osvaldo Hurtado:

Pregunta Respuesta Mejor DT Gustavo Huerta (Cobresal) Mejor arquero Gabriel Castellón (Huachipato) Mejor defensa Jonathan Villagra (U. Española) Mejor volante Claudio Sepúlveda (Huachipato) Mejor delantero Cecilio Waterman (Cobresal) Equipo decepción Curicó Unido Jugador decepción Leandro Fernández (U. de Chile) Mejor jugador Alexander Aravena (U. Católica) Mejor árbitro Fernando Véjar Peor árbitro Héctor Jona

Mariano Puyol:

Pregunta Respuesta Mejor DT Gustavo Huerta (Cobresal) Mejor arquero Gabriel Castellón (Huachipato) Mejor defensa Felipe Loyola (Huachipato) Mejor volante Gonzalo Montes (Huachipato) Mejor delantero Cecilio Waterman (Cobresal) Equipo decepción Magallanes Jugador decepción Clemente Montes (U. Católica) Mejor jugador Felipe Loyola (Huachipato) Mejor árbitro José Cabero Peor árbitro Piero Maza

Mauricio Pozo:

Pregunta Respuesta Mejor DT Gustavo Huerta (Cobresal) Mejor arquero Gabriel Castellón (Huachipato) Mejor defensa Jonathan Villagra (U. Española) Mejor volante Álvaro Madrid (Everton) Mejor delantero Fernando Zampedri (U. Católica) Equipo decepción U. de Chile Jugador decepción Fabián Castillo (Colo Colo) Mejor jugador Felipe Loyola (Huachipato) Mejor árbitro Felipe González Peor árbitro Héctor Jona

Horacio Rivas:

Pregunta Respuesta Mejor DT Ronald Fuentes (U. Española) Mejor arquero Gabriel Castellón (Huachipato) Mejor defensa Marcelo Morales (U. de Chile) Mejor volante Alejandro Camargo (Cobresal) Mejor delantero Cris Martínez (Huachipato) Equipo decepción Magallanes Jugador decepción No responde Mejor jugador Felipe Loyola (Huachipato) Mejor árbitro Piero Maza Peor árbitro No responde

Patricio Mardones:

Pregunta Respuesta Mejor DT Fernando Díaz (Coquimbo Unido) Mejor arquero Brayan Cortés (Colo Colo) Mejor defensa Jonathan Villagra (U. Española) Mejor volante César Pérez (U. La Calera) Mejor delantero Rodrigo Holgado (Coquimbo Unido) Equipo decepción U. de Chile Jugador decepción Nery Domínguez (U. de Chile) Mejor jugador Rodrigo Holgado (Coquimbo Unido) Mejor árbitro José Cabero Peor árbitro No responde

Leonardo Véliz:

Pregunta Respuesta Mejor DT Gustavo Huerta (Cobresal) Mejor arquero Brayan Cortés (Colo Colo) Mejor defensa Felipe Loyola (Huachipato) Mejor volante Leonardo Valencia (Cobresal) Mejor delantero Alexander Aravena (U. Católica) Equipo decepción Colo Colo Jugador decepción Darío Lezcano (Colo Colo) Mejor jugador Alexander Aravena (U Católica) Mejor árbitro Piero Maza Peor árbitro Héctor Jona

Cristian Basaure:

Pregunta Respuesta Mejor DT Gustavo Álvarez (Huachipato) Mejor arquero Gabriel Castellón (Huachipato) Mejor defensa Felipe Loyola (Huachipato) Mejor volante Gonzalo Montes (Huachipato) Mejor delantero Fernando Zampedri (U. Católica) Equipo decepción Curicó Unido Jugador decepción No responde Mejor jugador Felipe Loyola (Huachipato) Mejor árbitro José Cabero Peor árbitro No responde

Jorge Aravena:

Pregunta Respuesta Mejor DT Gustavo Huerta (Cobresal) Mejor arquero Brayan Cortés (Colo Colo) Mejor defensa Alan Saldivia (Colo Colo) Mejor volante Vicente Pizarro (Colo Colo) Mejor delantero Alexander Aravena (U. Católica) Equipo decepción U. Católica Jugador decepción Carlos Palacios (Colo Colo) Mejor jugador Alexander Aravena (U. Católica) Mejor árbitro Piero Maza Peor árbitro El VAR

Rodolfo Dubó: