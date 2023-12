“No tiene fundamento alguno”: Colegio de Técnicos saca la voz en contra del aumento de la cuota de extranjeros

Fue un viernes de decisiones que dejaron polémica en Quilín. El Consejo de Presidentes de la ANFP determinó aumentar la cantidad de extranjeros por equipo de cara a la temporada 2024. Actualmente, la norma establece a cinco futbolistas foráneos habilitados y en cancha. Pero la propuesta que ganó sube a seis extranjeros por plantel y todos en el campo. Por cierto, esta determinación causó una serie de reacciones.

El Sindicato de Futbolistas (Sifup) explotó y anunció medidas en caso de mantener esta decisión. “Rechazamos completamente la nefasta medida aprobada por el Consejo de Presidentes, en la que permitirá alinear a seis jugadores extranjeros en Primera División”, declararon a través de un comunicado oficial. Pero el ente gremial que lidera Gamadiel García no fue el único en sacar la voz. También lo hizo, más tarde, el Colegio Profesional de Entrenadores de Fútbol.

También través de un comunicado, el Colegio se manifestó con un duro comunicado titulado “Malas políticas agravan la crisis”. “En medio de una crisis como la que aqueja al fútbol chileno, entendemos que se debe tomar medidas y establecer políticas deportivas que ayuden a enfrentar esta situación y no agraven aún más los defectos que presenta nuestra actividad”, comienza diciendo la nota.

Maximiliano Falcón gana un cabezazo en el triunfo de Colo Colo sobre Audax. (Foto: Agenciauno)

“Una decisión de este tipo no tiene fundamento alguno, pues no existen ejemplos que aseguren el éxito con la presencia de futbolistas extranjeros por sobre jugadores locales en los últimos años. El planteamiento de tener más futbolistas foráneos que chilenos en los equipos de la división de honor, no hace más que obstruir el desarrollo de los futbolistas chilenos y por consiguiente de nuestra actividad a modo general. Se perjudica aún más la formación de nuevos talentos, el Fútbol Joven y los proyectos a largo plazo”, añaden.

Movilización

Además, se declaran en alerta si la medida no se modifica. “Creemos que, de confirmarse esta situación, las organizaciones gremiales del fútbol debemos estar en alerta y dispuestos a movilizarnos, pues se afecta directamente el trabajo de los que participan de la actividad, con una medida que no tiene respaldo de ningún tipo”, manifestó.

“Confiamos en la institucionalidad y en que las sociedades anónimas y los clubes en general son autónomos y pueden gestionar sus proyectos deportivos como lo deseen sus accionistas, sin embargo creemos también que debe primar por sobre todas las cosas la búsqueda del desarrollo del fútbol chileno en su conjunto. En este planteamiento no vemos el bien común, ni tampoco razones o argumentos que tengan que ver con objetivos colectivos que nos ayuden a mejorar la situación actual del fútbol profesional en su conjunto”, selló.

Se prevé un álgido debate respecto a un tema que empieza a sacar ronchas pensando en el próximo año.