El bombazo de Boris Becker a Nick Kyrgios: “Mejor anda a hablar a tu Only Fans”

Nick Kyrgios fue uno de esos talentos que surgen escasamente en el tenis y que todo el mundo sueña con verlos entreverados entre lo más selecto de ese deporte. Además, el australiano es dueño de una personalidad extrovertida y hasta extravagante. La combinación era casi una garantía de que se transformaría en un jugador de los que marcan época en el circuito.

Lamentablemente, salvo algunos chispazos, su rendimiento deportivo, que a la larga es lo que importa, ha estado muy lejos de las expectativas que generó en su irrupción. En 2023, de hecho, producto de dos graves lesiones, no disputó partido alguno y se quedó sin ranking. Del jugador que llegó a estar 13º en el escalafón planetario queda poco. Casi nada. De hecho, el propio Kyrgios deslizó la posibilidad del retiro. “Si solo dependiera de mí, la verdad es que no me gustaría jugar más, para ser honesto. Estoy agotado, estoy cansado. Solo tengo 28 años, siempre quise tener una familia y no sufrir. Cuando me levanto, no puedo caminar sin dolor. Quizá juegue uno o dos años más, para despedirme en mis propios términos. Tengo mucho más que dar, pero no tengo ganas de jugar más al tenis”, explicó en una entrevista realizada en el podcast On Purpose.

Only Fans y polémica

Kyrgios no puede contra sí mismo. Su última decisión resume lo controvertido de su personalidad: abrió una cuenta de Only Fans, una plataforma para compartir contenido para adultos. Y fue en ese sitio en que realizó un trascendente anuncio. “Este es un momento muy decepcionante para mí, pero no podré competir en el Abierto de Australia 2024″, afirmó. “Obviamente, es desgarrador. He tenido tantos recuerdos increíbles allí, y solo quiero volver a jugar en la cima de mi juego y hacerlo bien, y necesito un poco más de tiempo”, añadió. “Estaba tan cerca de ganar un Grand Slam [en 2022, en Wimbledon]. Quiero asegurarme de que mi cuerpo va a tener el tiempo que necesita para volver, así que tengan paciencia conmigo”, insistió.

Sin embargo, fiel a su sello, tampoco deja pasar la oportunidad para meterse en líos. El último, a raíz de un comentario tenístico, pero cargado de dinamita. “El juego era muy lento en aquel entonces. He visto a Boris Becker y no digo que no fueran buenos en su época, pero decir que serían igual de buenos ahora, es absurdo”, disparó en un diálogo con The Athletic.

Nick Kyrgios, en un entrenamiento en Australia (Foto: Reuters)

El análisis continuó. “En aquel entonces, un gran servicio equivalía a entre 197 y 200 km/h. La gente como yo, sacamos a 220 constantemente. Es un juego de pelota completamente diferente. No digo que no hubieran encontrado su camino. Pero para sacar y volear ahora todo el tiempo, debes sacar a 220, porque si lo haces a menos de 220, hermano, Djokovic te come vivo. Te come vivo”, añadió.

¿Qué dijo Becker?

Becker recogió el guante. Lo hizo desde un sitial privilegiado en la historia del deporte blanco, en el que ganó 49 títulos, seis de ellos en la categoría Grand Slam. “¡¿Nick hace mucho ruido sobre el tenis últimamente?! ¿Por qué habla de un deporte que aparentemente odia? Verificación de hechos: Nick nunca ha ganado un campeonato importante como jugador o entrenador (sí, dobles 1), entonces, ¿de dónde viene la credibilidad?”, devolvió el alemán, con la misma violencia con que lo hacía desde la línea de base.

“Tratando de comparar generaciones... ¡¿Laver contra Federer, Borg contra Nadal, Sampras contra Djokovic?! Ni siquiera voy a mencionar a McEnroe, Connors, Lendl, Agassi, Courier, Edberg, Wilander, Kuerten, Bruguera, Rafter, Hewitt y muchos más...”, sostiene, en abierta defensa a una generación, a todas luces, prodigiosa.

La conclusión es, derechamente, un bombazo. “¡¡¡Habla con tu @OnlyFans de muchas cosas menos de tenis!!!”, dijo Becker para quedar match point arriba en la contienda.