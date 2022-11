La nueva vida de Boris Becker: de campeón del tenis a profesor en la cárcel

Boris Becker es toda una leyenda del tenis. Durante su carrera alcanzó la cima de este deporte y obtuvo 49 títulos en quince años de ejercicio profesional, entre los que destacan seis coronas de Grand Slam (dos Australian Open, tres Wimbledon y un US Open).

Sin embargo, no todo ha sido felicidad para el alemán. En 2017 se declaró en bancarrota ante un tribunal británico y en abril de 2022 fue condenado a dos años y medio de cárcel por ocultar casi 3 millones de euros, además de activos y préstamos.

Los primeros primeros meses en prisión fueron difíciles para el ex deportista, ya que se quejó por el encierro y el espacio reducido de su celda. No obstante, hoy se encontraría mucho mejor de acuerdo a lo publicado por el periódico británico The Sun.

Becker obtuvo seis trofeos de Grand Slam en su carrera. Foto: AELTC/Michael Cole.

Según el tabloide Becker pasa el tiempo enseñando filosofía, algo que no solo le ha servido a él sino que a otros presos: “Es uno de los dos instructores que enseñan antigua filosofía griega, que alienta a los seguidores a vivir virtuosamente para ayudar a soportar las desgracias de la vida”, señala el medio.

Por su parte, una fuente cercana al ex mejor tenista del planeta confirma aquella información al indicar que “Boris ha pasado del mega-estrellato a un recluso en bancarrota en el espacio de unos pocos años. Es una notable caída en desgracia y se ha visto obligado a examinar casi todo sobre sí mismo. Es la persona perfecta para impartir este curso”, dijo al respecto.

En medio de sus enseñanzas, el germano espera cumplir con al menos la mitad de su condena en prisión, requisito para poder optar a la libertad condicional.