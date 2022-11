Eduardo Vargas se gana los elogios de su DT por su alza en Brasil: “Estaba en la lista para despidos, pero ya no”

De los reproches a los elogios. Así han sido las últimas semanas de Eduardo Vargas en Brasil. El delantero nacional parecía perder todo el protagonismo ganado en el curso anterior en el Atlético Mineiro, con pocos minutos y lejos de una buena versión suya. Sin embargo, en dos semanas, dio vuelta el panorama.

Hoy, el segundo goleador histórico de la Roja vuelve a tener importancia dentro de su escuadra. El pasado 1 de noviembre marcó los dos tantos de su equipo frente a Sao Paulo en el Brasileirao y este jueves volvió a ser de los mejores, marcando y asistiendo en el triunfo 3-0 sobre Cuiabá.

Hasta antes de este mes, la última ocasión en que Turboman había sumado más de un tiempo era el 17 de septiembre. Claro que su mal momento venía desde más atrás. Específicamente desde aquella jornada en que vio la tarjeta roja en la eliminación frente a Palmeiras, por la Copa Libertadores. Ello le valió ser apuntado como uno de los culpables. Ahora acumula tres partidos completos siendo titular, sin salir en ningún instante y siendo de los mejores en el campo de juego.

Su alza ha traído elogios. Tanto de la prensa, como de su entrenador, quien admitió que en un momento tuvo un pie fuera del club. “En el futbol todo cambia, ¿no? Vargas estaba, hasta hace poco, en la lista de despedidos, pero hoy no está. Todo cambia”, declaró Cuca, estratega de los Galos, en la antesala del cierre del duelo ante Corinthians.

Este domingo a las 16 horas, Atlético Mineiro visita al Timão con el objetivo de vencerlos y meterse en la próxima Libertadores. Los de Eduardo Vargas tienen 55 unidades, en el séptimo lugar. Caer al noveno sería fatal para sus aspiraciones.

En búsqueda de la regularidad

Los vaivenes han sido constantes en la carrera de Eduardo Vargas. A sus 32 años, todavía le restan dos temporadas de contrato en el cuadro brasileño y, de hecho, renovó su vínculo este 2022. Aun así, tras su día más oscuro, ante Palmeiras, se habló de una eventual salida a Arabia Saudita, algo que desmintieron desde el club.

Luego del episodio ante el club de Benjamín Kuscevic, el otrora jugador del Napoli reconoció haber vivido un calvario personal. “Después de la expulsión, caí en depresión. Sentí que no quería nada. No quería salir a la calle, no quería ir al supermercado. Incluso mis hijos vinieron el fin de semana. Nos alojamos aquí con mis amigos, sus hijos. Salimos aquí al patio de recreo y podría haberlos llevado al centro comercial. En cualquier lugar para que ellos disfruten. Pero no me apetecía, porque sabía que quizás el hincha de Atlético Mineiro me miraría de otra manera”, reconoció en dialogo con Globo Sport, semanas después del hecho.

Hoy las cosas se le dan mejor y todo indica que en el cierre del Brasileirao será desde la partida nuevamente. “Se ha preparado bien. Es un guerrero en la cancha, que corre, pelea, lucha por el balón y abre espacios, hace diagonales y cabecea. Estamos muy contentos con eso”, aseguró el director técnico, quien ha sacado réditos con el renacer de su dirigido.