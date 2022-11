Ben Brereton no pudo evitar la caída: el Blackburn es goleado por Burnley y no alcanza el liderato de la Champhionship

El Blackburn Rovers tenía la oportunidad de alcanzar el liderato exclusivo de la Championship. Pero no lo logró. No tan solo aquello, sino que fue ampliamente superado por el Burnley, nuevo puntero en solitario de la segunda categoría inglesa. Ben Brereton fue titular, ubicado en el sector izquierdo del ataque, como acostumbra, pero no pudo marcar la diferencia.

En su partido 150 con la camiseta blanquiazul, el artillero nacional no la pasaría bien. Jugó lejos del arco rival, de hecho. En lo que va de Championship, acumula 9 conquistas, por lo que lidera la tabla de goleadores junto a otros futbolistas. Sin embargo, en los 45′ iniciales, su escuadra ni siquiera remato al pórtico. Por el contrario, el equipo local probó los guantes de Thomas Kaminski en tres ocasiones.

Más allá de esto, la diferencia en el marcador llegaría en el complemento. Dos goles del centroatacante Ashley Barnes y uno de Anass Zaroury le darían el triunfo por 3-0 al Burnley, que alcanza los 41 puntos en la Segunda División británica. Por otra parte, los dirigidos por Jon Dahl Tomasson se estancan en 36 unidades, por ahora en el tercer lugar de la clasificación. Entre ambos figura el Sheffield United, con 38 positivos.

Finaliza, de esta forma, la primera parte del curso para el Blackburn Rovers. Al receso por el Mundial se van con una curiosa marca: solo poseen victorias y derrotas en la Championship, no han empatado jamás, hasta ahora. Han ganado en 12 ocasiones y perdido en 9. Además, suman 24 goles a favor, lo que significa que el chileno ha marcado el 37,5 por ciento de las dianas del elenco, cifra no menor.

Tras este cotejo, Ben Brereton debe sumarse a los trabajos de la Selección. El equipo de Eduardo Berizzo ya prepara los amistosos ante Polonia y Eslovaquia, programados para el 16 y 20 de noviembre, respectivamente. Luego el ex Nottinham Forrest volverá a su club, para anticipar la segunda parte de la temporada, en la que buscarán el ascenso a la Premier League.

Números azules

Más allá de lo acontecido este domingo, el rendimiento del atacante chileno ha sido de lo mejor en su competencia durante los últimos meses. Sin ir más lejos, hace pocas jornadas fue el héroe en la clasificación de los suyos a los octavos de final de la Copa de la Liga, dejando en el camino al West Ham United, escuadra que disputa la Premier League. Ese día, Brereton marcó el empate y luego anotó su penal en la tanda que les dio el pase a la siguiente fase.

Además, el delantero fue escogido el Jugador de la Temporada de la Championship en los Northwest Football Awards realizado en Manchester, el pasado 7 de noviembre, por lo hecho en el curso 2021-22. En aquella ocasión, el ariete se mostró muy contento por el reconocimiento. “Es increíble. Creo que hice un buen año pasado y estoy feliz de recibir el galardón. Es un gran honor”, comentó.

“Fue bueno anotar los goles. Jugué toda la temporada con una sonrisa en mi rostro y conseguí un rendimiento que es de lo mejor que hecho hasta ahora”, cerró el goleador.