Atlético Mineiro raya la cancha por Eduardo Vargas: “Tiene contrato con nosotros, no existe ninguna oferta por el jugador”

Eduardo Vargas vive uno de sus peores momentos desde que llegó a Atlético Mineiro, el noviembre de 2020. El delantero chileno sufrió una torpe expulsión en los cuartos de final de la Copa Libertadores, justo antes de que O Galo quedara eliminado ante Palmeiras en los penales, el miércoles 10 de agosto pasado.

Una tarjeta roja que provocó una fuerte recriminación del técnico Cuca tras la eliminación en Sao Paulo. Incluso, el propio entrenador explicó en la previa del último duelo del Brasileirao -triunfo 1-0 en casa de Coritiba- que el atacante bicampeón de América no estaba en la convocatoria por decisión de la dirigencia.

Un castigo que coincide con los rumores de una posible partida al fútbol de Medio Oriente, de Al Nassr y Al Ittihad de Arabia Saudita, según replicaron algunos medios brasileños. Una situación insólita, luego de que el club extendiera el contrato del delantero hasta 2024, en abril pasado, tras ser campeón en el Brasileirao 2021.

Sin embargo, en la secretaría técnica del elenco albinegro no se ponen en el escenario de dejar partir al segundo artillero de la selección chilena. En comunicación con El Deportivo, el director ejecutivo del club de Belo Horizonte, Rodrigo Caetano.

“Nosotros no tenemos ninguna propuesta por Eduardo Vargas. Es un jugador que tiene contrato con nosotros y no tiene ninguna oferta formal para salir del club”, dijo el encargado de fichajes.

¿Entonces no es cierto que exista opciones para que se marche a Arabia Saudita?

No tenemos nada del fútbol árabe o de algún otro club por el chileno. Usted tiene que entender que no se puede creer todo lo que sale en internet por los jugadores de nuestro plantel. Yo, como director deportivo, no puedo estar desmintiendo todo lo que se publica. Le aseguro que no hay nada.

¿Es un jugador importante para el proyecto de Mineiro?

Le repito que tiene contrato con nosotros. Es un futbolista que acaba de extender su contrato con el club, eso contesta la pregunta.

¿Pero sigue castigado por la dirigencia?

El ya no está en esa situación. Vargas ya no está sancionado, entrena a la par con sus compañeros desde esta semana y puede jugar el sábado.

¿Y jugará?

Bueno, eso ya no es una decisión que debamos tomar nosotros. Para eso está el entrenador. Es Cuca quien elige a los futbolistas y no es nuestro deber comentar sobre eso.