Impacto en el mundo del tenis: Boris Becker es condenado a dos años y medio de cárcel por delitos financieros

Boris Becker, ganador de seis Grand Slam y uno de los tenistas más icónicos de la Era Abierta, acaba de ser condenado a dos años y seis meses de prisión, debido a cuatro delitos financieros que cometió luego de haber caído a la quiebra en 2017. La sentencia fue dictaba por un tribunal británico, país en donde reside de hace varios años.

Una condena que da a conocer luego de que el 8 de abril, el jurado del tribunal de Southwak lo hallara culpable de diversos delitos financieros cometidos entre el 21 de junio y el 3 de octubre de 2017. Esto, luego de que al haber caído en la quiebra, haya ocultado activos y prestamos, valorados en 3 millones de euros, a sus acreedores.

Becker cayó en la quiebra en 2017, luego de que no pudiese pagar una hipoteca de 3.5 millones de euros por una finca en Mallorca. Producto de esto, comenzó a ocultar activos y bienes (como una villa de lujo en Leiman, Alemania) para que sus acreedores no pudiesen llevárselos. También ocultó un préstamo de 824.000 euros desde un banco de Liechtenstein y gran parte de sus 75.000 euros conseguidos por su participación en una empresa canadiense de Inteligencia Artificial. De acuerdo a la Ley Británica, el ex tenista estaba obligado a revelar todas estas propiedades al encontrarse en situación de quiebra.

Boris Becker y su pareja Lilian de Carvalho, caminan hacia el juzgado. (AP Photo/Frank Augstein)

Es por eso que a principios de este mes, un jurado lo había declarado culpable de cuatro delitos. La fiscalía lo acusó de haber transferido desde su cuentas hasta 460.000 euros a otras personas, incluidas sus ex esposas Barbara y Lilly.

La jueza Deborah Taylor reprochó fuertemente el actuar del ex campeón de Wimbledon durante la sentencia. “Ha perdido usted su carrera y su reputación, así como todo su patrimonio. Resulta notable que no haya mostrado ninguna señal de arrepentimiento o de reconocimiento de su culpabilidad. Entiendo la humillación que usted ha podido sufrir durante todo este proceso, pero ha sido incapaz de mostrar nada de humildad”, comentó la magistrada.

Cabe recordar que Becker ya había sido condenado por evasión fiscal en 2002, cuando en su natal Alemania se le multó con casi tres millones de euros y una sentencia de dos años y medio de cárcel, la cual fue suspendida.