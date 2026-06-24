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    Política

    Núñez (RN) y tramitación de megarreforma: “En la reunión de comité del miércoles vamos a decidir si se vota en general o queda para más adelante”

    La presidenta del Senado afirmó que se acercaron posiciones con senadores de distintos sectores y que mañana se definirá una fecha de votación, destacando que la iniciativa ya no sería enviada a una Comisión Mixta.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    PRESIDENTA DEL SENADO, PAULINA NUÑEZ, DURANTE PUNTO DE PRENSA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez, afirmó este martes que sigue buscando apoyos para ampliar el respaldo a la megarreforma presentada por el Presidente José Antonio Kast, mientras se define si la iniciativa se vota o no en general este miércoles en la Cámara Alta.

    Esto, luego de que el lunes la legisladora de Renovación Nacional (RN) dejara abierta la puerta para aplazar la votación en general del Plan de Reconstrucción Nacional que se tiene prevista para este miércoles.

    Sin embargo, en medio del estrecho margen que podría beneficiar al Ejecutivo, es que Núñez busca sumar nuevos apoyos, incluso desde la oposición, para asegurar más de 26 votos. Incluso, para este miércoles se fijó una reunión de los distintos comités legislativos para definir la fecha de la votación.

    “Hoy iniciamos en el Senado la discusión del proyecto de reconstrucción y ya existe acuerdo para continuar su análisis durante la jornada de mañana (miércoles)”, adelantó Núñez.

    Con todo, la presidenta de la corporación planteó que “en estas primeras horas de debate se han ido acercando posiciones a través de conversaciones con senadores y senadoras de distintos sectores”, relevando los acuerdos alcanzados por los parlamentarios oficialistas, que están por respaldar la iniciativa.

    Del mismo modo, Núñez confirmó que “hemos sostenido diálogos con parlamentarios de oposición para explorar la posibilidad de construir un acuerdo más amplio que los 26 votos que actualmente aseguramos desde el oficialismo”.

    “Me parece vital que este espacio de diálogo se dé, que estas conversaciones se produzcan, que sepamos que luego de la aprobación en general, hay ánimo de discutir medida por medida”, sostuvo.

    En ese sentido, también destacó que se haya descartado la posibilidad de que el proyecto sea rechazado en la Cámara Alta, lo que evitaría que fuera enviado a una Comisión Mixta. “Una iniciativa de esta magnitud requiere construir acuerdos amplios y sólidos”, planteó.

    Con todo, relevó que “si esos consensos se alcanzan en la votación en general, bienvenido sea”.

    Reunión de comités

    Asimismo, Núñez señaló que este miércoles, en la reunión de comités, fijada para las 15 horas, se definirá si el proyecto está en condiciones de ser votado en general.

    “Es un acuerdo que ya tenemos. En la reunión de comités de las 15 horas, vamos a decidir si el proyecto se vota en general o si queda para más adelante”.

    Con todo, Núñez señaló que “la discusión no pasa por si la votación se realiza el miércoles, jueves, viernes o incluso durante el feriado. La verdadera discusión es contar con los votos necesarios para aprobar la iniciativa. Y si es posible ampliar ese respaldo, mejor aún”.

    “Pero eso no cae del cielo. Depende del diálogo, de la construcción de acuerdos, de recoger propuestas, entregar respuestas y revisar alternativas. Eso se va a seguir produciendo hasta el último segundo, si de mí depende”, añadió.

    Más sobre:Paulina NúñezSenadoMegarreformaPlan de Reconstrucción

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