Ronald Fuentes: “Los equipos grandes ya no ganan con la camiseta”

La Unión Española de Ronald Fuentes se encargó de definir el Campeonato Nacional. En la penúltima fecha, los hispanos vencieron a Colo Colo y lo sacaron de la lucha por el título. En la última jornada, en tanto, derrotaron a Cobresal e impidieron que los nortinos lograran su segunda corona. El DT no seguirá al mando del club hispano.

¿Por qué no sigue en Unión Española?

Habíamos conversado a principio de año de que mi continuidad estaba sujeta a clasificaciones a un torneo internacional. Eso no se dio.

¿Cuál es el balance?

Fue un año muy complicado, con una cancha muy mala. Tuvimos que cambiar la cancha, porque no reunían las condiciones. No podíamos usar el Santa Laura.

¿Molestaba que varios clubes usaran el Santa Laura?

Es que eso no es resorte mío, es del club. Lo que me molestó es que la cancha nunca pudo estar en buenas condiciones para lo que nosotros queríamos.

¿Alguna vez reclamó?

Sí, pero más que reclamar conversamos con Cristian (Rodríguez) para saber cómo podíamos mejorarla. Lamentablemente la cancha nunca pudo estar bien para la forma en la que nosotros jugábamos.

¿Cómo era su relación con Jorge Segovia?

Una relación a distancia, conversar de los partidos, de fútbol. Siempre estuvo a disposición.

¿Lo presionaba?

No, nada. Eso es bueno en Unión Española. Se puede trabajar tranquilo. Siempre conversamos de manera sincera. Nunca le vendí humo diciendo que habíamos jugado bien si habíamos jugado horrible.

¿Se vuelve a validar como DT?

Es que la campaña mala fue la de Wanderers. Esa sí fue mala. Seis partidos y seis derrotas. Y en Audax, justo en el momento que adquirimos la forma de jugar, no hubo feeling con el presidente para que siguiera.

¿Pero siente que volvió a ponerse en vitrina?

Ojalá. Yo nunca he dudado de mis capacidades. Yo tengo una presentación con el modelo de juego, de cómo me gusta jugar. Puede variar, pero no se traiciona. A mi me contratan por lo que presento, por lo que hago.

¿Sintió algo especial por sacar del título a Colo Colo y Cobresal?

Nada... Tranquilidad porque necesitábamos ganar después de nueve fechas. Soy un profesional del fútbol.

Pero con Colo Colo sí lo disfrutó por su pasado en la U...

No. Tengo respeto por todas las instituciones, más allá de mi pasado azul. Como técnico le quiero ganar a todos.

¿El equipo grande ya no gana con la camiseta?

No. Hace mucho tiempo que el equipo grande ya no gana con la camiseta. El equipo grande gana porque puede tener jugadores de renombre, pero con un funcionamiento colectivo.

Su nombre siempre aparece en la órbita de la U...

Es bueno que mi nombre suene ahí y ojalá algún día se pueda concretar. Iría feliz. No tengo ninguna duda de que me iría bien en la U. No es por agrandarme, pero algo bueno que yo tengo es que sigo formando.

¿No dejó enemigos en su anterior paso por la U?

No. Afortunadamente, no tengo enemigos en el fútbol.