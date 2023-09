Jorge Segovia, dueño de Unión Española, se resiste a las casas de apuestas. El cuadro hispano es el único elenco de Primera División que no aceptó publicidad de los juegos de azar. Incluso, en el arribo de Betsson como patrocinador del Torneo Nacional, el equipo de Independencia lanzó un comunicado para expresar su molestia.

Hoy, con el Ministerio de Justicia pidiendo poner fin al vínculo en un plazo de 30 días, y con la ANFP avisando que pondrá un recurso de protección con orden de no innovar, Segovia se refiere al lío contractual que tiene en alerta al fútbol chileno.

¿Qué le parece la resolución del Ministerio de Justicia?

Me parece que el plazo dado es tal vez demasiado corto, pero la resolución de fondo adoptada es totalmente correcta.

Si no cumple, la ANFP podría perder su personalidad jurídica...

Las decisiones de la autoridad, siempre que estén dentro de la ley, se hacen para ser cumplidas, en eso se basa el estado de derecho en un país democrático.

¿Le sorprendió la resolución?

Desde luego que sí, pero creo que el Ministerio ha hecho lo correcto.

¿Le preocupa el futuro del fútbol chileno?

Por supuesto, hay muchas cosas que mejorar: organización de los torneos, calidad arbitral, violencia en los estadios, transparencia de la actividad. Pero recibir dinero de las casas de apuestas no es el camino para resolverlas, si no que, por el contrario, es crear un problema más.

¿Por qué no quiere a las casas de apuestas en el fútbol chileno?

Porque considero que se produce un conflicto de intereses, y además porque me parece que promocionar las apuestas desde una plataforma como es el fútbol, tan seguida por los niños y jóvenes, es un grave error desde el punto de vista ético.

¿No considera que es una persecución del Ministerio de Justicia contra el fútbol?

No, en absoluto. Esto ya está sucediendo en otros países y con los mismos argumentos.

El club Unión Española se ha mostrado en contra de la llegada de las casas de apuestas al fútbol nacional. Foto: Agencia Uno.

En varias ligas de Europa las casas de apuestas van de salida...

Eso confirma que la posición de Unión Española no solo no es caprichosa, si no que va en línea con las medidas que se están adoptando en otras muchas partes del mundo.

¿Las casas de apuestas ensucian al fútbol chileno?

Simplemente no es adecuado que financien esta actividad.

¿Se lo ha dicho a Pablo Milad?

No tengo ningún contacto con el señor Milad.

Muchos clubes dicen que no podrían sobrevivir sin este tipo de ingresos...

El fútbol existía en el mundo mucho antes de que existieran las casas de apuestas online, y hasta donde yo sé, nunca desapareció. Si algunos equipos dicen que no pueden sobrevivir sin estos ingresos, la pregunta sería: ¿cómo sobrevivían antes?

¿No le preocupa que la actividad pueda quebrar como acusan los clubes?

No creo ni remotamente que eso vaya asuceder.

¿A usted le preocupa la sanidad económica de todos los clubes o solo piensa en Unión Española?

Me preocupa la actividad en su conjunto, y eso incluye a todos los clubes. Pero creo que con una gestión económica correcta y prudente, ningún club debe estar abocado a desaparecer por perder un auspicio. Eso sería equivalente a reconocer que ese auspiciador se convierte en dueño de facto del club, y si es así, sería muy grave.

¿Cree que está en desventaja deportiva con el resto de los clubes considerando que no recibe este tipo de auspicios?

Unión Española ha estado en desventaja deportiva por haber mantenido una política que consideramos éticamente correcta. Sin embargo, el tiempo, una vez más, ha venido a darnos la razón.

¿Si se regularizan las casas de apuestas, se abriría a ser auspiciado por una de ellas?

No.

¿Le han ofrecido publicidad de casas de apuestas?

Sí.

¿Le han pasado la cuenta por no estar alineado con las casas de apuestas?

No lo sé, tal vez sí, porque la ANFP ha sido una gran defensora de la entrada de estas entidades en el mundo del fútbol, aceptando que dieran nombre nada menos que a los torneos más importantes. En fin, solo es una opinión y puedo estar equivocado.

Usted ha sido bastante crítico con el arbitraje. ¿Lo relaciona a no estar vinculado con las casas de apuestas?

Yo solamente he constatado que Unión ha sufrido en los últimos tiempos una continua serie de errores arbitrales, partido tras partido. Incluso, llegando en algún caso a desconocer un árbitro en cancha la evidencia que el VAR le estaba proporcionando. Eso no es una opinión, es un hecho. También pienso que la mayoría de los árbitros desempeñan una tarea muy difícil y que son personas honradas. Pero en ninguna actividad humana podemos creer que todos los que participan en ella sean intachables. En todo caso yo no soy un experto en como funciona el mundo del arbitraje, tal vez para conocer mejor ese tema deberían preguntarle al señor (Roberto) Tobar o al señor (Javier) Castrilli, y no a mí.