Preolímpico 2024: el sorteo arroja un difícil grupo para la Roja Sub 23

Este viernes se realizó el sorteo de la fase grupal del Preolímpico de la Conmebol 2024, que se disputará en tres ciudades de Venezuela (Caracas, Valencia y Barquisimeto) en el verano próximo: del 20 de enero al 11 de febrero. El torneo sudamericano clasificará de manera directa al campeonato de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024 a las dos selecciones nacionales que terminen en las dos primeras posiciones de la ronda final.

Chile no tuvo demasiada fortuna en el sorteo, porque tendrá rivales de peso. La Roja Sub 23 quedó en el grupo B con Argentina, Uruguay, Paraguay y Perú. La Albiceleste es una potencia en sí, últimos campeones del mundo en Qatar y con diversos jugadores jóvenes en el fútbol europeo. Mientras que la Celeste tiene el aval de ser el último ganador del Mundial Sub 20. El grupo A quedó conformado por Venezuela (organizador), Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador.

La fase grupal del Preolímpico tiene a los 10 seleccionados de la Conmebol divididos en dos zonas de cinco cada uno. Juegan todos contra todos a una rueda y clasifican a la fase decisiva los dos primeros de cada grupo. En la ronda final, los cuatro clasificados se enfrentarán con el mismo sistema de todos contra todos. Los dos primeros de la tabla acceden a París 2024.

Cabe señalar que Venezuela recibirá por primera vez en la historia el torneo clasificatorio de fútbol sudamericano para los Juegos Olímpicos. La selección más ganadora de la competencia es Brasil, que se quedó con el primer puesto en siete oportunidades.

La Sub 23 de Chile tendrá como gran prueba hacia el Preolímpico su participación en los Panamericanos de Santiago 2023, comandados por Eduardo Berizzo, el DT de la Roja adulta. Justamente, uno de los rivales será Uruguay, que será dirigida por Diego Reyes, asistente chileno de Marcelo Bielsa en la Celeste, y recurrió a dos jugadores del medio local para el evento: Alan Saldivia (Colo Colo) y Rodrigo Piñeiro (Unión Española). Este choque será el próximo jueves 26 de octubre.

