La razón que sacó a joven promesa de la U del Preolímpico Sub 23

Este viernes llegó uno de los momentos clave de cara al Preolímpico de Venezuela que se disputará en este mes. Ese día se dio a conocer la nómina final de la selección chilena Sub 23.

A través de los canales oficiales de la Roja se informaron los 23 jugadores que definió Nicolás Córdova para que busquen el pase a los Juegos Olímpicos de París que se desarrollarán en algunos meses más.

A finales de 2023 ya se había realizado uno de los primeros cortes de la amplia lista que había elaborado el adiestrador nacional, en el cual salieron Clemente Montes, Bruno Gutiérrez y Felipe Masrri, además de otros tres juveniles.

Luego quedó descartado el zaguero Daniel González, de la UC, por una lesión. También fue sacado Luis Rojas por un tema disciplinario.

Claro que hubo un nombre que se extrañó en la nómina final. Se trata de Marcelo Morales. El lateral izquierdo de Universidad de Chile fue uno de los juveniles más destacados del último campeonato nacional, en especial durante la segunda rueda, sumando varias asistencias.

Esta ausencia en especial se explica debido al mal cuidado en la alimentación que tuvo en medio de las jornadas de preparación, situación que terminó viéndose reflejada en las medidas de los índices. Una situación que como ha demostrado antes, el técnico Córdova deja pasar.

Marcelo Morales quedó fuera del llamado de la Roja. Foto: Agencia Uno.

De hecho, el estratega ya había dado señales de esto cuando explicó la marginación de Luis Rojas. Sobre aquello apuntó que “esta ya no es una etapa de formación, es gente adulta que tiene un criterio formado y en cualquier trabajo si tú no llegas a trabajar te sacan. Bajo esa lógica, independiente de quién sea, él faltó a un entrenamiento y por ende se le sacó del grupo porque no respetó su trabajo”.

Además, agregó que “no le quiero dar mucha más vuelta. No vino a entrenar y un jugador que no viene a entrenar que quieren que haga. Por más que después él haya dado sus excusas, que son aceptadas, la falta fue muy grave”.

Por otro lado, descartó que la decisión sobre el jugador del Crotone de Italia sea un llamado de atención para el resto de los convocados. “Ellos eligieron esta profesión que es 24/7. Tú te vistes de jugador para salir a la cancha, pero vives como jugador todo el día y eso implica responsabilidades”, sostuvo.

“Es verdad que cada vez que un jugador falta a algo, da la impresión de que fuese más grave. En esta situación si fuese un jugador de un equipo, claramente al no tener chance de traer a otros jugadores, se generan otros protocolos. En este caso, en la selección, estas conductas las tenemos que erradicar”, complementó.

El debut de la Roja en el torneo será el domingo 21 de enero, ante Perú (17.00 horas). En la segunda fecha tendrá libre y volverá a jugar el sábado 27 ante Uruguay, con Marcelo Bielsa en la banca. Después se vendrá el choque ante Argentina, el martes 30. El cierre de la fase grupal será el viernes 2 de febrero, frente a Paraguay.

Nómina de la Sub 23