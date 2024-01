Alexis Sánchez recuerda su complejo paso por el Manchester United: “Mourinho es uno de los mejores; pero en el grupo había una sensación rara”

El fichaje de Alexis Sánchez por el Manchester United rompió el mercado de 2018. El tocopillano pasó de ser la estrella del Arsenal al conjunto de los Red Devils. Esto con el propósito de liderar el proyecto conducido por José Mourinho, que buscaba retornar a los días de gloria del club.

Desde Old Trafford pagaron cerca de 50 millones de euros para hacerse con los servicios del delantero. La operación también incluyó a Mkhitaryan como parte del pago. De esta forma, el chileno arribó a uno de los equipos más relevantes del mundo y se convirtió en uno de los jugadores mejores pagados de la Premier League, ganando un salario de 14 millones de euros por temporada.

Sin embargo, Niño Maravilla, que había alcanzado un nivel fantástico con los Gunners, lo que también significó que el Manchester City se metiera en la puja por su fichaje, no terminó de consolidarse en Manchester. El goleador histórico de la Roja estuvo lejos de su mejor versión y terminó abandonando el club antes de lo esperado.

En ese sentido, Sánchez entregó detalles de su paso por los Red Devils. “Después de mi primer entrenamiento, llegué a casa y le dije a mi familia y a mi agente: ¿no puedo romper mi contrato y volver al Arsenal?”, afirmó, en una entrevista con la BCC.

El chileno continuó en esa misma línea y aseguró que no logró sentirse cómodo en el equipo ni con las decisiones del entrenador portugués. “Digo las cosas como son y en mi opinión Mourinho es uno de los mejores entrenadores del mundo por su forma de entrenar, por cómo estudia los vídeos y por cómo hace las cosas. Pero luego, dentro del grupo había una sensación rara”, indicó.

“Estabas dentro del equipo y al instante fuera. A veces no jugaba, luego jugaba, luego no jugaba y como jugador pierdes confianza, cada jugador pierde su confianza. ¿Entiendes? Se creó una atmósfera que no era saludable”, complementó.

Finalmente, aseveró que perdió la alegría en el cuadro mancuniano: “A veces estaba jugando bien, marcaba un gol y ‘Mou’ me quitaba del campo. Y yo digo: ‘Me encanta el fútbol, amo este deporte. He jugado al fútbol desde que tenía cinco años y si me quitan el balón, es como si perdiera la alegría’. Soy así”, sentenció.