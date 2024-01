La mágica noche de Luka Doncic: anotó 73 puntos en la victoria de los Dallas Mavericks

Otro hecho histórico volvió a vivir la NBA durante esta semana. El lunes por la noche, Joel Embiid anotó 70 puntos con los Philadelphia 76ers y se sumó como el noveno jugador en la historia que alcanzaba esa barrera de anotaciones. Ahora, Luka Doncic fue el encargado de estampar su nombre en la élite de las actuaciones más goleadoras. Con sus 73 unidades, el esloveno marcó un día para el recuerdo y empató el tercer mejor registro anotador que la liga de básquetbol más importante del mundo haya visto en sus 77 años de existencia. La víctima fue Atlanta Hawks.

Luka Magic

El enfrentamiento entre los de Texas y los de Georgia tenía un condimento adicional. En el Draft de 2018, Luka Doncic fue elegido en la tercera posición como novato estrella de los Atlanta Hawks. Sin embargo, el cuadro de los halcones decidió hacer un intercambio con los Dallas Mavericks, que habían elegido con la quinta selección global al habilidoso base Trae Young.

Lo que no sabían ambos equipos es que aquel movimiento cambiaría el destino de sus franquicias. Si bien los dos se convirtieron en estrellas de la liga, lo hecho por Doncic en estos casi seis años es considerado como el rendimiento de una superestrella y la futura cara de la NBA. Con 28,3 puntos, 8,6 rebotes totales y 8,1 asistencias promediados en los 368 juegos disputados en su carrera, el esloveno ha sido una de las máximas figuras de la Conferencia Oeste. Además de sus números generales que bordean el triple doble, el jugador formado en el Real Madrid, acumula cuatro All NBA First Team (mejor quinteto del año), cuatro nominaciones como titular del Juego de las Estrellas, y ha estado en la conversación del MVP durante las últimas tres campañas.

Con todo ese resúmen en su haber, el 77 de los Mavs fue genio y figura ante su rival Trae Young. Apenas en la primera mitad, el originario de Ljubljana terminó con 41 puntos y con eso la mayoría de los asistentes en el State Farm Arena y los telespectadores sabían que ya se venía una nueva noche histórica. En la segunda etapa el ritmo fue el mismo. Con un marcador final de 148-143 para los de Dallas, la faena del europeo terminó con 73 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias, con una eficiencia brutal en la que anotó 25 de los 33 lanzamientos que intentó, incluidos 8 de 13 intentos de tres puntos, y 15 de 16 tiros libres.

Con su exorbitante producción, Doncic empató en el tercer lugar de los jugadores que más puntos han convertido en la historia de la NBA: solamente lo superan el mítico Wilt Chamberlain con 100 anotaciones, Kobe Bryant con 81, e igualó los 73 de David Thompson. El logro fue destacado por el mismo jugador en sus redes sociales, imitando la icónica fotografía de Chamberlain cuando posó con una hoja de papel con el número 100.

Con esta destacada actuación, Luka superó su propio récord con la franquicia de Texas, cuando estableció 60 puntos en 2022 en una victoria ante los New York Knicks. Además, el candidato a MVP le dio a Dallas su primer triunfo luego de tres derrotas consecutivas y actualmente se ubican en el 8° lugar de la Conferencia Oeste con 25 ganados y 20 perdidos.