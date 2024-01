La NBA revela a los 10 titulares para el Juego de las Estrellas y sorprende con la ausencia de Stephen Curry

El Juego de las Estrellas 2024 ya se prepara para encender las luces del estado de Indianápolis. Después de casi 40 años sin recibir este espectáculo, la arena de los Indiana Pacers será la casa del fin de semana estelar que prepara anualmente la NBA desde la campaña 1950-1951.

El organismo presidido por el comisionado Adam Silver dio a conocer la lista de los 10 jugadores titulares (cinco por equipo) que llenarán de show y talento el Gainbridge Fieldhouse el 18 de febrero. Para esta edición, la NBA dejó atrás la elección de jugadores que hacían los capitanes de cada equipo y volvió al antiguo formato de Este vs Oeste. Sin embargo, esta entrega tendrá otro particularidad. Stephen Curry, uno de los mejores bases de todos los tiempos, puso fin a su racha de nueve juegos consecutivos siendo parte del quinteto inicial del All Star Game de la NBA a manos de Shai Gilgeous Alexander, nueva figura emergente del certamen.

La votación

El sistema de elección de las estrellas comprende el voto del público como la columna vertebral de la selección. Con un 50% del total de las votaciones, los fanáticos tienen gran protagonismo para elegir a sus jugadores favoritos. El resto se basa en un 25 por ciento de los votos de los mismos basquetbolistas de la NBA. El restante 25 por ciento corresponde a la prensa especializada.

En ese sentido, Giannis Antetokounmpo (ala pívot, Milwaukee Bucks) y LeBron James (alero, Los Angeles Lakers) fueron los jugadores con más nominaciones acumuladas y se convirtieron en los capitanes de ambos equipos: el griego comanda el Este y el Rey lidera el Oeste.

En el Este, los cuatros jugadores que acompañan al Greek Freek son Damian Lillard (base, Milwaukee Bucks), Tyrese Haliburton (escolta, Indiana Pacers), Jayson Tatum (alero, Boston Celtics) y Joel Embiid (pívot, Philadelphia 76ers). El caso de la elección del compañero de Giannis en la franquicia de Wisconsin es una de las más criticadas en las redes sociales. En su llegada desde Portland Trail Blazers, Lillard ha destacado con sus 25,3 puntos de promedio y por su rápida compenetración con el ateniense. No obstante, para los seguidores de la mejor liga del básquetbol del mundo, Jalen Brunson, base estrella de los New York Knicks, era el merecedor de ese lugar producto de sus 26.5 anotaciones y 6.4 asistencias, y por tener en la cuarta casilla general al equipo de la Gran Manzana.

Gran ausencia

En el Oeste, los encargados de acompañar al 23 de los Lakers son el mencionado Shai Gilgeous Alexander (base, Oklahoma City Thunder), Luka Doncic (escolta, Dallas Mavericks), Kevin Durant (ala pívot, Phoenix Suns) y Nikola Jokic (pívot, Denver Nuggets). Sin embargo, la novedad está en la ausencia de un habitual de esta instancia. Stephen Curry, base de los Golden State Warriors y una de las caras más reconocibles de toda la liga, no fue seleccionado para formar parte del quinteto titular de la Conferencia.

El máximo anotador de triples de la historia de la NBA fue titular del All Star Game en nueve ocasiones consecutivas desde que fue seleccionado por primera vez en la campaña 2013/2014 (no incluye la 2019/2020 porque se fracturó la mano y no fue elegible durante toda la temporada).

Su ausencia tiene dos explicaciones. En primer lugar, a pesar de los 26,8 puntos, 44.8% en tiros de campo y 40.2% desde el triple, la franquicia de California no ha andado nada de bien y actualmente se encuentran fuera de puestos de Play In (12° posición) con un récord de 19 ganados y 23 perdidos. Por otro lado, la consolidación de Shai Gilgeous Alexander como el nuevo base estrella del Oeste lo desplazó a un segundo plano y ahora Curry deberá ingresar como suplente al partido de Indianápolis.

El nivel que está mostrando el joven jugador del Thunder no es para menos. Su ascenso y carácter de figura emergente le ha valido a los de Oklahoma la segunda ubicación general de la Conferencia Oeste con un registro de 31-13 y el mejor arranque de su historia tras los OKC de 2016 con Kevin Durant y Russell Westbrook a la cabeza.

Para el fin de semana del Juego de las Estrellas, Curry confirmó que existe la posibilidad de que también participe del concurso de triples junto a la estrella de la WNBA, Sabrina Ionescu de las New York Liberty.