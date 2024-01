¿Candidatos al título?: Oklahoma City Thunder vence a Boston Celtics y firma su mejor arranque desde 2016

Cuando se habla de aspirantes a levantar el trofeo Larry O’Brien de la NBA los nombres salen de memoria: Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Miami Heat, Denver Nuggets o Milwaukee Bucks. Sin embargo, hoy la atención se la está llevando una joven escuadra poco acostumbrada a ganar. Los Oklahoma City Thunder, equipo que marcha en el segundo lugar de la Conferencia Oeste con un récord de 23-9.

La noche de este martes, los dirigidos por Mark Daigneault dieron un golpe más a la mesa al ganar por 127-123 a los Boston Celtics en el Paycom Center. La victoria se suma a las cuatro conquistas en fila ante franquicias que aspiran a la postemporada: triunfos ante los Minnesota Timberwolves, los New Work Knicks, Denver Nuggets en calidad de visitante, y los Brooklyn Nets. Estos 32 partidos encarnan el mejor inicio en una temporada para los de Oklahoma desde la campaña 2015-2016, época en la que figuras como Kevin Durant y Russell Westbrook vestían la camiseta azul. Sin embargo, la institución debió pasar por un años tortuosos para volver a ser considerado un contendiente serio al anillo.

Reconstrucción en base al Draft

Tras la partida de Durant a los Golden State Warriors en 2017, y las salidas en 2019 de Westbrook y Paul George a Houston Rockets y Los Angeles Clippers respectivamente, la franquicia con sede en el Estado de Oklahoma tuvo que transitar un periodo bastante irregular oscilando entre puestos de ingreso a playoffs o quedarse en el fondo de la tabla. En 2019, tras la incorporaciones del veterano base Chris Paul y un joven Shai Gilgeous Alexander, OKC pudo meterse en la ronda de los ocho mejores que se disputó en la burbuja de Disney producto de la pandemia de COVID-19, sin embargo, todo terminó anticipadamente cuando el jugador de 38 años fue traspasado a Phoenix Suns la campaña siguiente.

Lo positivo de aquellas transacciones fue la acumulación de múltiples rondas del Draft. La transferencia de George con destino a la ciudad angelina significó la llegada de Shai y alrededor de cinco picks de primera ronda para elegir a los novatos que se presenten desde la universidad. Por otro lado, el movimiento de CP3 al equipo de Arizona, trajo consigo un pick para la elección de 2022.

A partir de estas rondas en la lotería del Draft, Oklahoma comenzó a reconstruir su futuro y tratar de mejorar las malas campañas realizadas en las temporadas 20/21, 21/22 y 22/23. En dicho período de tres años, registraron apenas 82 victorias de 246 posibles: un pobre 33,3% de rendimiento.

No obstante, desprenderse de sus estrellas y el mal desempeño en cancha terminó siendo el factor clave del éxito del equipo. Entre los picks destacados que eligió el Thunder destacan Josh Giddey, Jaylen y Jaylin Williams, y Chet Holmgren -novato que fue seleccionado en la segunda posición durante el Draft 2022 de la NBA-, el cual no pudo debutar hasta la actual campaña por una rotura de ligamentos en su rodilla. Actualmente, el pívot de 2,16 metros es uno de los contendientes a llevarse el premio al Rookie of the Year.

Candidato a MVP

Es indudable que la gestión de Sam Presti, general manager de Oklahoma, ha sido de las mejores de la liga. No obstante, el gran momento que vive la franquicia del trueno tiene nombre y apellido: Shai Gilgeous Alexander. El canadiense de 25 años es uno de los jugadores candidatos a llevarse el galardón al más valioso de la temporada. Sus 31,4 puntos, 6,4 asistencias y 5,7 rebotes de promedio en la campaña 23/24 así lo avalan. Además, el base consigna los mejores números de su carrera en robos y tapones totales.

Su triunfo ante los Celtics fue otra más de sus brillantes actuaciones. Los de Massachusetts marchaban primeros del Este con un récord de 24-6 y eran, en conjunto con los Minnesota Timberwolves, los mejores equipos según el power ranking de la NBA. Shai firmó una sobresaliente nómina de 35-7-6 para propinarle su séptima derrota a los de Boston y firmar el mejor arranque del equipo en casi ocho años.

Los desafíos para el Thunder no terminan hasta abril. Aún restan 50 partidos de la temporada regular y los playoffs asoman en el horizonte. Pero una cosa está clara: Oklahoma está aquí y están listos para competir.