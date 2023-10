Curry, LeBron, Durant y más: las estrellas de la NBA que quieren ir por el oro en los Juegos Olímpicos de París

El Team USA está decidido a dejar atrás la dolorosa eliminación en el Mundial de Básquetbol de 2023, donde quedaron en la cuarta posición. Para eso quieren retener su medalla dorada en los Juegos Olímpicos con un equipo repleto de estrellas, al más estilo de los planteles de 1992 o 2008. Ya cuatro MVP de temporada regular han confirmado su intención de estar en Francia 2024.

Se trata de Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant y Joel Embiid, quienes aprovecharon los primeros días de esta nueva temporada para declarar su intención de ser parte del equipo. Incluso, este último decidió debutar con Estados Unidos en esta cita, dejando atrás sus opciones de defender los colores de Camerún (su país de nacimiento) o de Francia, donde vivió antes de embarcar en la NBA.

El primero en hablar de esta posible participación fue Stephen Curry, máximo anotador de triples de la historia, ganador de cuatro anillos con los Golden State Warriors y único MVP unánime de la NBA. “Hablé con algunas personas sobre la oportunidad y definitivamente quiero estar ahí para jugar los Juegos Olímpicos de París 2024. Es lo único que no he hecho… Definitivamente, quiero estar ahí. Definitivamente, quiero estar en el equipo”, declaró el 30 de los de San Francisco, quien pese a no haber disputado una cita de los anillos ganó dos mundiales con Estados Unidos (2010 y 2014).

LeBron James en cambio ya sabe lo que es colgarse la medalla dorada de los Juegos Olímpicos, lo hizo en Beijing 2008 y Londres 2012. La primera de estas con el “Equipo Redentor”, esa escuadra histórica que para recuperarse del bronce en Atenas, viajó a China con una plantilla en la que destacaban Kobe Bryant, Carmelo Anthony, Chris Paul y Dwyane Wade entre otros. “Tengo interés, veremos qué pasa. A nivel físico, veré al final de la temporada. Pero no creo que habrá mucho desgaste, veremos qué pasa”, comentó hace unos días el alero de los Lakers sobre la opción de disputar por cuarta vez los JJ.OO.

Kevin Durant, MVP de la temporada 2014 y dos veces campeón de la NBA con los Warriors, donde compartió camarín con Stephen Curry, también se sumó al barco de París 2024. En el Media Day de comienzo de la temporada fue claro: “Estaré en los Juegos Olímpicos”, comentó el jugador, que ya ganó la medalla de oro en 2012, 2016 y 2020.

Durant, Lillard y Draymond Green fueron parte del equipo de Tokio 2020. (REUTERS/Brian Snyder)

Los tres jugadores ya mencionados están dentro del selecto grupo de los 75 jugadores más importantes de la historia de la NBA, según el reconocimiento que hizo la misma liga el año pasado. Nombres potentes a los que también se han mostrado interesados en participar son Devin Booker, Paul George y Anthony Davis.

Pero esta jornada se sumó otro apellido especial. Se trata de Joel Embiid, estrella de los Philadelphia 76ers y MVP de la temporada regular de 2023. El pivot decidió defender los colores de Estados Unidos por sobre los de su natal Camerún o los de Francia, país en donde vivió largos años hasta debutar en la NBA.