La U vuelve a criticar a la Delegación Presidencial por la reducción del aforo para el duelo frente O’Higgins: “Ya parece un capricho”

La guerra entre los clubes más grandes del fútbol chileno, Colo Colo y Universidad de Chile, contra las autoridades se encuentra en su momento más álgido. Y así lo demuestran los regentes de Azul Azul, quienes criticaron duramente a la Delegación Presidencial por no autorizarl el aforo requerido para el duelo frente a O’Higgins, que se disputará este sábado, a las 18 horas.

“En las reuniones se ha sostenido lo mismo de siempre: que no está el contingente de carabineros suficiente para poder estar en un espectáculo con 43 mil hinchas que es lo que estamos pidiendo nosotros y eso es por este evento musical que hay este fin de semana”, disparó la vicepresidenta de la concesionaria laica, Cecilia Pérez en diálogo con Emisora Bullanguera.

La exministra apuntaba a la resolución tomada por la Delegación Presidencial de permitir la venta de 35 mil boletos y rebajar de esta manera en 8 mil los pedidos por la empresa que maneja los destinos del club estudiantil.

Determinación que Pérez cuestionó, incluso dudando de la veracidad de los expedientes que la policía le entrega mencionada institución estatal, antes que tome su decisión, y exigió que se hagan públicos. “Lo que pido es que entreguen informes técnicos y que se demuestre que es real, porque si no termina pareciendo un capricho de la autoridad”, desafió la militante de Renovación Nacional.

Además, el mandamás de la sociedad anónima universitaria -Michael Clark- ironizó con la petición que se hace para los asistentes a los eventos deportivos comiencen a estar inscritos en el Registro Social de Hinchas. “Se exige para un partido clase A usarlo y luego para el siguiente partido clase A es voluntario y luego no se hace mención.... Creo que esas cosas son las que hay que ir mejorando y llamo a la autoridad a aunar criterios en eso”, dijo el empresario.

El mismo que pidió que se acaben las restricciones y los dejen jugar con el estadio en su máxima capacidad. “Ya dimos un prueba, vamos a pasar la segunda prueba y después de eso no creo que exista motivo para que no nos den el aforo completo. Y espero que no aparezcan eventos como Lollapalooza o algo así, nosotros somos capaces de organizar un buen espectáculo, la gente se ha portado bien, y la u se merece jugar a estadio lleno”, enfatizó.

Por último, poniendo la pelota al piso, el jugador Maximiliano Guerrero llamó a tener más comunicación entre las partes. “Hace unas tres semanas nos avisaron que había que registrarse en la página, pero no sé si todos lo sabían, pero creo que el hincha debe informarse y haber más comunicación de ambos lados para que todo el público pueda asistir al estadio y tengamos una linda fiesta”, concluyó.