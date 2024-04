Sammis Reyes lanza su libro de autoayuda antes de intentar volver a la NFL: “Mi propósito siempre ha sido inspirar”

En agosto del año pasado, Sammis Reyes puso fin a su carrera en la NFL. El primer chileno en jugar en la gran liga del fútbol americano, tomó esta drástica decisión tras sufrir una conmoción cerebral.

“Fue después de siete días sin dormir y con síntomas dolorosos, que me di cuenta que esto no estaba bien. Estoy sentado aquí, con emociones encontradas, porque he decidido retirarme de la NFL”, anunciaba en esa época el embajador de la marca deportiva Under Armour.

Y desde entonces, tuvo que enfrentar grandes cambios en su vida. La actividad física, su gran motivación desde que tenía 14 años, quedó en pausa y nació su nueva faceta: la de motivador. “Siempre he sabido que mi propósito es mucho más que jugar fútbol americano o básquetbol o ganar dinero. Mi propósito siempre ha sido inspirar, ayudar aunque sea solo a una persona a que cumpla su sueño, a que se atreva a pensar en esa idea grande, llevarla a cabo y tener éxito”, reflexionaba en aquel momento.

Fue así como le dedicó tiempo a uno de sus grandes proyectos. Uno que comenzó el 2019 y que dos años después tomaría forma gracias al aporte de su gran amigo y músico urbano, Maxxine. ¿Su nombre? Las Siete Reglas Esenciales de la Vida.

“Es un libro que comenzamos a trabajar en 2021 y yo, personalmente, en 2019. Son reglas que nos sirven como guías y les permiten a nuestras familias comprender cómo vemos las cosas”, detalló el deportista en conversación con El Deportivo.

¿Por qué decidieron poner a la venta este trabajo?

Una vez que se los mostramos a nuestros seres queridos, nos preguntaron ‘por qué no todo el mundo puede ver esto y que así aprendan de nuestra vivencias’. Entonces, decidimos mostrarla a quien quiera leerla, pues esta experiencia de vida la adquirimos con mucho sacrificio, pasando muchas penas y con horas y horas de trabajo. Ahora todos lo pueden adquirir en mi página web (sammisreyes.cl).

¿Puede detallarnos -al menos- una de esas reglas?

La primera es la regla de la adaptabilidad. Ella la apliqué cuando llegué a Estados Unidos y no hablaba el idioma. Entonces, me atreví a conversar con la gente y aprendí a comunicarme. Lo mismo me pasó cuando llegue a la NFL y jugué mi primer partido sin saberme todas las reglas en un ciento por ciento.

¿Y son dichas reglas la que lo motivaron a volver a la NFL?

Decido volver porque me faltaba algo por hacer. Trabajé tanto por algo, tan duro, que la lesión que tuve quedó fuera de mi control y ahora que sanó, estoy listo para retornar. Entonces, tomé la decisión de regresar pues amo jugar fútbol americano, amo esta vida de intentar hacer algo grande y esas cosas son las cosas que me mueven.

¿Cuáles son sus objetivos para este retorno?

Tengo tres objetivos: uno, es hacer un touchdown. Dos, es hacer un touchdown. Y tres, es hacer un touchdown.

Para eso debe tener una franquicia que lo contrate...

Estamos en negociaciones con diferentes equipos y en unas pocas semanas más cerraremos el asunto.

Sammis Reyes realizó una charla motivacional en Vitacura. Foto: Gentileza Under Armour.

¿Cómo se prepara para este nuevo desafío?

Hicimos una pretemporada espectacular, para estar lo más sano y lo mejor físicamente posible. Para lograrlo, tengo un equipo completo aquí en Chile y también hay entrenadores en Estados Unidos que supervisan todo lo que realizo. Literalmente, grabo cada movimiento que ejecuto dentro de una cancha y cada video lo analizamos con mi equipo después de la práctica para mejorar mis movimientos.

¿Nos puede detallar su rutina?

Me levanto a las seis de la mañana, tomo desayuno, me movilizo y llegamos a la cancha cerca de las nueve. Luego, hacemos una hora de activación, con un calentamiento súper específico, súper puntual, y si vemos que no estamos listos para la actividad, sigo activando cada musculo para lo que se viene.

¿Y qué es lo que se viene?

Ese es el trabajo duro, que se extiende por más de dos horas. Son piques cortos, cambio de velocidades, biomecánica y luego hacemos habilidad, que es practicar fútbol americano por al menos dos horas más y terminamos con 20 minutos de elongación... Tras ello, viene la comida y vamos a la clínica a asegurarnos de que esté todo bien. Hacemos trabajos kinesiológicos y ajustes si es necesario, para -en la tarde- realizar pesas.

Entendemos que los Cóndores han sido fundamentales en esta preparación...

Sí. Le doy las gracias a mi equipo y a los Cóndores, que me facilitaron la cancha a la hora que yo quiera y cuándo yo quiera. En ese aspecto estoy muy agradecido con ellos. Han sido muy simpáticos y amables conmigo.

¿No ha pensado en militar en nuestra selección de rugby?

No. No me he tentado jugar con ellos, porque quiero enfocarme en lo mío y volver al fútbol americano.

Por último, ¿cuál es la experiencia que le gustaría repetir en ala NFL o dónde lo pasó mejor en los tres años que estuvo?

Creo que el primer año me gustó más, pues encajé en los Washington Commanders, donde tuve algo más de 200 jugadas y si bien hubo lesiones, lo pasé muy bien. Por eso, mi meta para este año es mantenerme sano para poder jugar lo más posible.