    Escándalo en Primera B: Santa Cruz denuncia agresión del presidente de San Marcos de Arica hacia su cuerpo técnico

    A través de un comunicado oficial, el club de la región de O'Higgins se manifestó por lo ocurrido en el empate 1-1 disputado en el Carlos Dittborn: "Esperamos que los organismos correspondientes investiguen lo sucedido, adopten las medidas necesarias y determinen las responsabilidades que correspondan", indica el escrito.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Foto: @deportessantacruz (Instagram).

    La Primera B inició con una controversia. San Marcos de Arica y Deportes Santa Cruz fueron los encargados de dar el vamos de la segunda categoría del fútbol chileno, en un partido que terminó empatado 1-1. Sin embargo, la polémica marcó el cierre del encuentro.

    Tras la igualdad en el Carlos Dittborn, se desataron los incidentes. A través de un comunicado oficial, el club albiazul realizó una grave denuncia. En detalle, aseguró que su cuerpo técnico fue agredido por parte de David Ramos, presidente del conjunto ariqueño.

    “Deportes Santa Cruz manifiesta su más absoluto rechazo y condena los hechos ocurridos en el marco del partido disputado ayer ante San Marcos de Arica, correspondiente a la primera fecha del Campeonato de Ascenso”, comienza señalando el escrito.

    “Como institución, condenamos enérgicamente las agresiones sufridas por integrantes de nuestro Cuerpo Técnico una vez finalizado el encuentro, las cuales fueron protagonizadas por el presidente de San Marcos de Arica, afectando directamente, entre otros, a nuestro director técnico, John Armijo”, añade el comunicado.

    Esperan sanciones

    Desde Santa Cruz condenaron los incidentes posteriores al partido: “Este tipo de conductas resultan graves, inaceptables y absolutamente contrarias a los valores que deben regir el fútbol profesional”, indicó el club.

    También cuestionaron la falta de seguridad: “Asimismo, expresamos nuestra profunda preocupación por la falta de resguardo y apoyo a nuestra delegación, especialmente considerando nuestra condición de equipo visitante. La ausencia de una respuesta oportuna por parte de los responsables de la seguridad del recinto evidenció falencias que no pueden ser ignoradas y que pusieron en riesgo la integridad física y moral de quienes representaban a nuestra institución”, consignan.

    Finalmente, el conjunto santacruzano espera sanciones para el equipo ariqueño: “Esperamos que los organismos correspondientes investiguen lo sucedido, adopten las medidas necesarias y determinen las responsabilidades que correspondan, con el fin de evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse en el fútbol chileno”, cierra el escrito.

