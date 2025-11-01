OFERTA ELECCIONES $990
El Deportivo

Gracias a un regalo del Dibu Martínez: Liverpool festeja un triunfo ante Aston Villa que le permite escapar de la crisis

Luego de acumular seis derrotas en los últimos siete partidos, los Reds finalmente pudieron celebrar con su gente en Anfield Road. El portero argentino fue uno de los grandes responsables en la caída de los villanos.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Liverpool aprovechó un regalo del Dibu Martínez y volvió a la victoria a costa del Aston Villa. Foto: Premier League.

El Liverpool obtiene un tanque de oxígeno en medio de la crisis. Tras varias derrotas, tanto en el ámbito local como en la UEFA Champions League, el cuadro de Merseyside volvió a festejar con su público luego de más de un mes de tropiezos: se impusieron por 2-0 al Aston Villa y escalaron posiciones en la Premier League.

En los primeros minutos no hubo tiempo para formalidades. El Villa se percató rápidamente de las dudas que arrastraba un golpeado Liverpool para así generar terror en Anfield Road. Tan solo a los 5′, Morgan Rogers eludió la marca de Conor Bradley y estrelló la pelota en el vertical, encendiendo las alarmas en una zaga que ha sido superada constantemente en los últimos duelos.

La indecisión de los Reds pasaba factura, ante un conjunto de Birmingham que se sentía a gusto con el control del trámite. Justamente, en ese lapso de supremacía fue que Matty Cash obligó a Giorgi Mamardashvili​ a una notable intervención (18′). El georgiano metió la mano cuando la pelota se colaba en el ángulo.

Los locales, a esa altura, la pasaban muy mal. Sin embargo, a pesar del chaparrón, igualmente se las ingeniarían para generar ocasiones sobre la portería del Dibu Martínez. Primero, Dominik Szoboszlai ejecutó un tiro libre y el argentino se erigió para salvar al Villa. Posteriormente, Hugo Ekitike convirtió de cabeza, pero una posición de adelanto al momento del centro invalidó la conquista.

Los diversos intentos significaron una segunda vida para el Liverpool, que poco a poco se comenzó a envalentonar pese a estar dominado en grandes pasajes del juego. El elenco de Arne Slot adelantó líneas con la intención de presionar la salida, situación que tuvo premio sobre los minutos de descuento. A los 45′+1′, el Dibu regaló la tenencia de manera inexplicable a Mohamed Salah, quien definió con el arco vacío para poner el 1-0.

Los villanos acusaron el golpe por el grosero fallo del transandino, pues se quedaron sin respuestas a partir del complemento. A los 57′, y luego de que el Liverpool asumiera el protagonismo, cayó la segunda cifra. Alexis Mac Allister asistió a Ryan Gravenberch, que disparó en el semicírculo del área y, tras un desvío en Pau Torres, volvió a vencer a un descolocado Dibu.

Esta victoria llega en el momento justo para tranquilizar las aguas, pues los Reds habían caído en seis de los últimos siete partidos, con cuatro derrotas seguidas en Premier League y una eliminación incluida en la Copa de la Liga. Alcanzaron los 18 puntos y treparon al tercer lugar, eso sí, están a siete puntos del líder Arsenal.

