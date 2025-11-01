OFERTA ELECCIONES $990
El Deportivo

Arsenal se impone a Burnley sin complicaciones para seguir otra semana como líder absoluto de la Premier League

Los londinenses siguen encendidos en el certamen inglés, acumulando dos meses sin perder.

Vicente González 
Vicente González
Declan Rice marcó en el triunfo de Arsenal sobre Burnley.

La temporada del Arsenal en la Premier League sigue dejando buenas sensaciones. El conjunto del norte de Londres continúa con su positiva racha tras imponerse por 2-0 en su visita al Burnley, sumando una nueva valla invicta.

Dicho marcador les permite seguir siendo los líderes absolutos del certamen inglés, con 25 de 30 puntos posibles. Campañón.

La fortaleza Gunner

Los londinenses tuvieron que batallar desde el inicio contra un bloque bajo que plasmó el conjunto local. El Burnley estaba cómodo con aquel planteamiento, pues sacar un punto ante el líder les servía bastante para seguir sumando en su misión por mantenerse en la división de honor en Inglaterra.

Sin embargo, como ha sido la tónica a lo largo de esta temporada, los Gunners lograron quebrar el cerrojo en el fondo a través de un expediente que manejan a la perfección: el balón parado. Así, a los 14′, Declan Rice ejecutó un tiro de esquina por la derecha, Gabriel Magalhaes asistió con el pie, y Viktor Gyokeres solo la empujó con la cabeza.

La anotación del delantero sueco representó un alivio para los de Mikel Arteta, pues lograron abrir rápidamente un partido que siempre asoma como rocoso. Precisamente, a partir de la apertura de la cuenta, es que se generaron espacios que invitaron al Arsenal a ser más punzante, provocando diversas llegadas sobre la portería de Martin Dúbravka.

En una primera instancia, el guardameta eslovaco logró contener dos mano a mano a Bukayo Saka, que fácilmente pudieron instalar una tempranera goleada. Sin embargo, la suerte para el portero se acabaría en los 35′. Un contraataque letal encabezado por Gyokeres derivó en un pase largo a Leandro Trossard, quien lanzó un centro preciso a la cabeza de Rice. El volante inglés aprovechó todo el envión de la carrera para establecer el 2-0 en Turf Moor.

Con el resultado encaminado, Arteta optó por dosificar en el segundo tiempo. El vasco mandó a la cancha a Mikel Merino y le dio descanso a Gyokeres, pensando en la carga de partidos que se arrastran y en el duelo de mitad de semana, donde visitarán el martes al Slavia Praga por la UEFA Champions League. En ese contexto, con el correr de los minutos en el complemento, también optó por sacar a Riccardo Calafiori, Eberechi Eze y Martín Zubimendi, para darle ingreso a Piero Hincapié, Ethan Nwaneri y Christian Norgaard, respectivamente.

Gracias al trámite favorable obtenido en la primera mitad, el Arsenal pudo cosechar un nuevo triunfo y una nueva valla invicta, la séptima de forma consecutiva. En esa misma línea, los londinenses alcanzaron las 25 unidades para ser punteros en solitario, sacándole siete puntos a Bournemouth, su más inmediato perseguidor.

