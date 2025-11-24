BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El polémico posteo de Juan Sebastián Verón tras el ‘pasillo de espaldas" de Estudiantes de La Plata a Rosario Central

    La Brujita, presidente del equipo pincharrata, recurre a una histórica frase para sentar posición respecto de un homenaje que no compartía y que terminó transformándose en una insólita imagen.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata.

    La protesta de Estudiantes de La Plata da vueltas al mundo. Los pincharratas recibieron de una peculiar forma a Rosario Central, proclamado como campeón de la tabla anual de la Liga Profesional argentina en 2025, una distinción que no figuraba en las bases del certamen. Los jugadores les dieron la espalda a los futbolistas ‘canallas’, en una demostración de un descontento institucional.

    Quien lideró la rebelión fue Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes. La Brujita recurrió a una histórica frase, que compartió a modo de historia en su cuenta en Instagram, para reflejar una postura frontal y generalizada de parte del club.

    El polémico posteo de Juan Sebastián Verón tras el ‘pasillo de espaldas" de Estudiantes de La Plata a Rosario Central

    El exseleccionado argentino se afirmó en una frase de Mariano Magnano, presidente del club en los 60, para resumir el sentir institucional. "... Y estoy plenamente seguro que a Estudiantes nadie lo llevará por delante en ningún terreno“, plantea la primera parte de la reflexión.

    La siguiente concentra lo que hoy se considera un mensaje directo respecto de la contingencia que atraviesa el fútbol argentino. "Nada, ni nadie, torcerá los rumbos de una entidad bien nacida, porque hizo del bien las normas de sus proyecciones deportivas, sociales y culturales, tal es la calidad de su historia y de la rica filosofía que le imprimieron sus fundadores", puntualiza.

    El polémico posteo de Juan Sebastián Verón.

    “Estudiantes de La Plata permanecerá fiel a la mística casi religiosa de su destino imponderable. Este es nuestro testimonio de campeones", consigna.

    Magnano es uno de los dirigentes más importantes en la historia de Estudiantes de La Plata. En su gestión, el club contrató a Osvaldo Zubeldía y conquistó su primer título local, tres Copa Lbertadores y una Copa Intercontinental.

    La pelea

    La semana pasada, Estudiantes contradijo a la AFA respecto de la validez del título otorgado a Rosario Central. "El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025″, enfatizó en un comunicado.

    La entidad que preside Claudio ‘Chiqui’ Tapia contragolpeó obligando al club a realizar el homenaje. “Tal como se viene realizando en las competencias organizadas por la LPF. En la salida de los equipos, se realizará un pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes, para recibir al recientemente designado ‘Campeón de Liga 2025’”, se leía en el comunicado.

    Otra ‘bomba’ la detonó Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, quien se lanzó en picada contra Verón. "“No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos !! Pecho Frío !! Me olvidaba, Sí se Votó, por unanimidad con tu Club presente en su VicePte. En Fin …”, publicó el polémico dirigente e su red de X.

    Más sobre:Estudiantes de La PlataEstudiantesJuan Sebastián VerónVerónFútbolFútbol argentinoFútbol Internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PS refuerza ofensiva a Kast: lo emplazan a aclarar implicancias de su recorte fiscal y lo acusan de tener una “agenda oculta”

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Decathlon prepara la apertura de su tienda número 15 en el Mercado Urbano Tobalaba

    Andrés Velasco: “El gran conflicto hoy es entre populistas autoritarios y demócratas”

    Expremier británico David Cameron revela que padece cáncer de próstata y que ya recibió tratamiento

    Vocera de Kast cuestiona las críticas al candidato por no presentarse a debates: “Es un estado de desesperación de Jara”

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    3.
    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    4.
    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Servicios

    ¿Cuándo es el próximo feriado? Revisa el calendario para el resto de 2025

    ¿Cuándo es el próximo feriado? Revisa el calendario para el resto de 2025

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Sevilla por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Sevilla por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Brasil por la semifinal del Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Brasil por la semifinal del Mundial Sub 17

    PS refuerza ofensiva a Kast: lo emplazan a aclarar implicancias de su recorte fiscal y lo acusan de tener una “agenda oculta”
    Chile

    PS refuerza ofensiva a Kast: lo emplazan a aclarar implicancias de su recorte fiscal y lo acusan de tener una “agenda oculta”

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    ¿Cuándo es el próximo feriado? Revisa el calendario para el resto de 2025

    Decathlon prepara la apertura de su tienda número 15 en el Mercado Urbano Tobalaba
    Negocios

    Decathlon prepara la apertura de su tienda número 15 en el Mercado Urbano Tobalaba

    Andrés Velasco: “El gran conflicto hoy es entre populistas autoritarios y demócratas”

    Alcaldesa Camila Merino por revés de Cencosud en Vitacura: “No midamos todo con la misma vara de la permisología”

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años
    Tendencias

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    3 recomendaciones para evitar caer en estafas durante el Black Friday

    La reacción de Ariel Holan y Di María al pasillo de espalda de Estudiantes de la Plata
    El Deportivo

    La reacción de Ariel Holan y Di María al pasillo de espalda de Estudiantes de la Plata

    Director de Azul Azul exige la renuncia de Michael Clark: “Nos mintieron; han superado todos los límites”

    “Mi papá se fue a la guerra”: la historia de Oleksandra Oliynykova, la tenista ucraniana que ganó la Copa LP en Colina

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Muere a los 81 años Jimmy Cliff, leyenda del reggae
    Cultura y entretención

    Muere a los 81 años Jimmy Cliff, leyenda del reggae

    La estrella del soul Macy Gray agenda su debut en Chile

    El Secreto de los Arbustos: escucha el disco que reúne a Pascuala Ilabaca y la SdC Big Band

    Expremier británico David Cameron revela que padece cáncer de próstata y que ya recibió tratamiento
    Mundo

    Expremier británico David Cameron revela que padece cáncer de próstata y que ya recibió tratamiento

    Hamas pide aplicar la segunda fase de la propuesta de Estados Unidos y critica las “continuas violaciones” al acuerdo por Israel

    Zelenski insiste en que la paz no pasa por reconocer el cambio violento de las fronteras de Ucrania

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad