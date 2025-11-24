La protesta de Estudiantes de La Plata da vueltas al mundo. Los pincharratas recibieron de una peculiar forma a Rosario Central, proclamado como campeón de la tabla anual de la Liga Profesional argentina en 2025, una distinción que no figuraba en las bases del certamen. Los jugadores les dieron la espalda a los futbolistas ‘canallas’, en una demostración de un descontento institucional.

Quien lideró la rebelión fue Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes. La Brujita recurrió a una histórica frase, que compartió a modo de historia en su cuenta en Instagram, para reflejar una postura frontal y generalizada de parte del club.

El polémico posteo de Juan Sebastián Verón tras el ‘pasillo de espaldas" de Estudiantes de La Plata a Rosario Central

El exseleccionado argentino se afirmó en una frase de Mariano Magnano, presidente del club en los 60, para resumir el sentir institucional. "... Y estoy plenamente seguro que a Estudiantes nadie lo llevará por delante en ningún terreno“, plantea la primera parte de la reflexión.

La siguiente concentra lo que hoy se considera un mensaje directo respecto de la contingencia que atraviesa el fútbol argentino. "Nada, ni nadie, torcerá los rumbos de una entidad bien nacida, porque hizo del bien las normas de sus proyecciones deportivas, sociales y culturales, tal es la calidad de su historia y de la rica filosofía que le imprimieron sus fundadores", puntualiza.

El polémico posteo de Juan Sebastián Verón.

“Estudiantes de La Plata permanecerá fiel a la mística casi religiosa de su destino imponderable. Este es nuestro testimonio de campeones", consigna.

Magnano es uno de los dirigentes más importantes en la historia de Estudiantes de La Plata. En su gestión, el club contrató a Osvaldo Zubeldía y conquistó su primer título local, tres Copa Lbertadores y una Copa Intercontinental.

La pelea

La semana pasada, Estudiantes contradijo a la AFA respecto de la validez del título otorgado a Rosario Central. "El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025″, enfatizó en un comunicado.

La entidad que preside Claudio ‘Chiqui’ Tapia contragolpeó obligando al club a realizar el homenaje. “Tal como se viene realizando en las competencias organizadas por la LPF. En la salida de los equipos, se realizará un pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes, para recibir al recientemente designado ‘Campeón de Liga 2025’”, se leía en el comunicado.

Otra ‘bomba’ la detonó Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, quien se lanzó en picada contra Verón. "“No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos !! Pecho Frío !! Me olvidaba, Sí se Votó, por unanimidad con tu Club presente en su VicePte. En Fin …”, publicó el polémico dirigente e su red de X.