¿Se desarma el campeón de Libertadores? la pugna entre Filipe Luís y Flamengo que tiene en duda la continuidad del DT

El Flamengo, con Erick Pulgar como figura y uno de sus estandartes, tocó el cielo. Ganó el Brasileirao, el Campeonato Carioca y la cuarta Copa Libertadores de su historia, erigiéndose como el club brasileño que más veces alcanzó la Gloria Eterna. Sin embargo, la continuidad de Filipe Luis, su técnico, está en duda.

El joven estratega fue quien lideró el éxito del Mengao, que solo pudo ser detenido por el PSG, campeón de la Champions League, en la final de la Copa Interncontinental. Los parisinos se impusieron apenas mediante los lanzamientos penales.

Tras una increíble temporada, Flamengo comenzó con el proceso de negociación para extender el contrato de Filipe Luís, quien finaliza su vínculo a fin de año. La directiva tiene como objetivo la continuidad del técnico de 40 años, sin embargo, las conversaciones no han llegado a buen puerto tras una cuantiosa suma pedida por el estratega. De hecho, en el cuadro carioca han comenzado una exhaustiva búsqueda de posibles sustitutos para cubrir una eventual salida.

Dentro de los mejores pagados de América

Según informó Globo, Filipe Luís, a través del reconocido agente Jorge Mendes, exigió un salario para él y su cuerpo técnico de casi seis millones de dólares (5 millones de euros), además de primas por títulos y una cláusula de rescisión baja.

La cifra, que es casi diez veces su sueldo actual, le significaría un 10% de comisión al también representante de figuras como Cristiano Ronaldo, entre otras.

Y si bien Flamengo había aceptado el aumento salarial tras la gran temporada, ofertando algo así como US$ 3,5 millones (3 millones de euros), el club consideró desorbitada la contrapropuesta del entrenador.

En ese sentido, conformé reveló la prensa brasileña, el Fla le dio un ultimátum a Mendes. Si el agente no cede hasta este domingo, el club dará por terminadas las negociaciones y comenzará la búsqueda de un nuevo entrenador.

La directiva del cuadro carioca entiende que ha forzado al máximo sus posibilidades. Y si bien Filipe es su prioridad, también espera que la otra parte ceda, ya que es “imposible complacer todos los caprichos y arrodillarse ante un profesional”.

En caso de que el Flamengo accediera al salario pedido, Filipe Luís se convertiría en el técnico segundo mejor pagado del fútbol sudamericano, por sobre nombres como Lionel Scaloni o Marcelo Bielsa. Solo sería superado por Carlo Ancelotti, que recibe US$ 10,5 millones (9 millones de euros) en la selección de Brasil.

El italo-brasileño Thiago Motta, que actualmente se encuentra sin equipo, y Arthur Jorge, hoy en el Al-Rayyan qatarí, son algunos de los candidatos en caso de que se termine la relación entre ambas partes.

En tanto, el propio Filipe ya había anticipado sus intenciones de migrar al fútbol europeo: "Todo el mundo sabe que sueño con volver a Europa algún día. Pero mi realidad es que estoy aquí. Los jugadores lo han dado todo por mí. Veo mi equipo y me reconozco. Lo único que controlo es eso, lo demás no. A partir de mañana tendremos una conversación con el presidente. Luego ya veremos lo que pasa con mi contrato...“, aseguró tras perder con el PSG.