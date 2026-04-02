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    Así es Strila, el sistema ucraniano que intercepta los drones rusos

    Mientras Kiev sigue luchando contra la agresión rusa, Wiy, una de las empresas fabricantes de drones interceptores, ha firmado un acuerdo de colaboración con la empresa alemana Quantum Systems, lo que permitirá la próxima entrega al Ejército ucraniano de unos 15.000 drones, una alternativa eficaz y mucho menos costosa que los misiles para contrarrestar los ataques de drones. En una región del oeste de Ucrania, bajo estrictas medidas de seguridad, la corresponsal de RFI Emmanuelle Chaze pudo reunirse con los creadores y operadores de estos drones.

    Por 
    Emmanuelle Chaze/RFI
    El interceptor de drones Strila en una zona de entrenamiento qal oeste de Ucrania.

    El dron interceptor Strila emite un ruido similar al de un enjambre de abejas. Por primera vez, la empresa ucraniana Wiy drones, que los coproduce con Quantum Systems —una empresa alemana—, ha aceptado mostrarlos durante un entrenamiento en el oeste de Ucrania.

    Dmytro Horlin, director de tecnología de Quantum Systems en Ucrania, se muestra optimista sobre la eficacia de su producto: “En un futuro próximo, será posible controlar no uno, sino, por ejemplo, cinco drones Strila a la vez, lo que significa que podrán eliminar aún más (drones kamikaze) Shahed de una sola vez, ya que estos, rara vez, vuelan solos”.

    El interceptor de drones Strila

    El interceptor de drones Strila ha sido diseñado por la empresa Wiy Drones.

    Una eficacia muy bienvenida, ya que, según la defensa antiaérea ucraniana, Moscú ha lanzado más de 57.000 drones sobre Ucrania desde 2022.

    El interceptor de drones Strila en una zona de entrenamiento al oeste de Ucrania. © Emmanuelle Chaze/RFI

    Para contrarrestarlos y proteger a la población, Max, cofundador de Wiy Drones, explica un funcionamiento sencillo: “Hay una pantalla en la que se ve la imagen filmada por el dron, y aquí el mapa para saber por dónde se vuela —un poco como una hoja de ruta—: te muestra de dónde vienes y adónde vas... y, además, los objetivos que se dirigen hacia nosotros se muestran en los radares”.

    Una simplicidad necesaria, añade “Zanzibar”, el seudónimo del instructor jefe que entrena a los operadores de los Strila: “Nuestra estación de tierra se creó para simplificar al máximo el control del dron. Hemos desarrollado un programa de alto nivel, directamente con el Ejército, es decir, teniendo en cuenta sus ajustes y sus necesidades para un uso adecuado en combate”.

    La seguridad de Ucrania sigue siendo prioritaria

    Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, los drones interceptores ucranianos son muy codiciados, como lo demuestran los numerosos nuevos acuerdos de defensa firmados por Volodymyr Zelensky con países del Golfo.

    Interceptor de drones Strila. © Emmanuelle Chaze/RFI

    Pero la prioridad para los fundadores de Wiy drones sigue siendo, por el momento, la seguridad de Ucrania, como explica Dmytro Horlin: “Por supuesto, observamos un gran interés por parte de los países de Medio Oriente en esta tecnología. Pero quiero dejar claro que nuestra prioridad, nuestro principal interés en Ucrania, es la protección del espacio aéreo ucraniano”.

    Desde el año pasado, la producción diaria de drones se ha duplicado, y Dmytro aspira a duplicarla de nuevo, o incluso triplicarla, en los próximos meses. Desde la perspectiva de Ucrania, el dron interceptor Strila parece prometer milagros, pero en la guerra de los drones, la carrera por la eficacia nunca termina.

    Más sobre:Guerra en UcraniaRusiaDrones interceptoresStrilaQuantum SystemsWiy dronesZelenskyMundo

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