Ricardo Arraño es el nuevo socio principal de PwC en Chile: reemplaza al histórico Renzo Corona

Ricardo Rodrigo Arraño Toledo (57 años) es el nuevo socio principal en Chile de PriceWaterhouseCoopers (PwC), el brazo local de una de las cuatro llamadas “Big Four” de la auditoría en el mundo.

Arraño, contador auditor de la Universidad Tecnológica Metropolitana, es socio del área de auditoría de la firma, donde trabaja desde 1990. Realizó el Programa de Alta Dirección de Empresas (PADE) en la Escuela de Negocios ESE de la Universidad de Los Andes en 2007.

Arraño, casado y padre de tres hijos, fue elegido por un periodo de cuatro años por sus pares, mediante un sistema en que los 39 socios estatutarios tienen derecho a un voto cada uno, sin excepción por años en la firma o su cargo. Para ser electo, el candidato ganador debe recibir al menos dos tercios de los votos, o sea, al menos 26 sufragios.

Los otros candidatos fueron Federico Morello, líder del área de consultoría, y Fernando Orihuela, líder del área de assurance.

Según el perfil interno de Arraño, actualmente lideraba la práctica de Risk & Independence para Chile y para la región PwC Latin America Network. “Tiene amplia experiencia en capital markets y gestión de auditoría en sectores como energía, utilities, financiero, industrial, forestal, entre otros”, dice su presentación. De hecho, durante su carrera, Arraño ha auditado a grandes compañías del país como Empresas Copec, Arauco, Cementos Bio Bio, Camanchaca, Grupo de Empresas Navieras y Telefónica Chile.

Entre sus principales desafíos, dice el documento, está el “seguir fortaleciendo la aplicación de la inteligencia artificial en todos los procesos y soluciones, así como liderar a PwC en un contexto en que se anticipan importantes desafíos para la industria, especialmente en materia tecnológica y de capital humano”.

Ante su nominación Arraño agradeció el apoyo de sus colegas: “PwC es una institución de gran tradición y reputación en el mercado, y junto a todos los equipos seguiremos impulsando con mucha energía nuestros servicios y asesorías a nuestros clientes, sobre todo frente a los retos del futuro marcados por los cambios tecnológicos”.

El nuevo socio principal asumirá a contar del 1 de julio y reemplazará a un histórico, el exconsejero de Sofofa y director de Icare Renzo Corona. Corona, contador auditor de la Universidad de Chile, con un MBA en el Instituto de Empresa de Madrid y que también realizó el PADE en ESE, estuvo 40 años en PwC, pues llegó en 1986 como estudiante en práctica y en 2018 fue elegido como socio principal, por lo que encabezó la firma durante ocho años. Durante su gestión, enfrentó desafíos como las negociaciones para cerrar los litigios originados tras el caso La Polar y asegurar una continuidad operacional de calidad durante los movimientos sociales y las restricciones impuestas por la pandemia, dijo un comunicado de la firma.

PwC recordó que durante la gestión de Corona, sus ingresos crecieron más del 40% en términos reales sobre la base de sus tres negocios: auditoría, consultoría y legal y tributaria. En la primera, dijo, alcanzaron una participación de mercado de más del 40% en las sociedades abiertas a bolsa; y en la segunda, sus ingresos aumentaron más de un 200%.

Ricardo Arraño y Renzo Corona de PwC

Corona sucedió a otro histórico, Luis Felipe Álamos, quien trabajó 35 años en PwC y llegó a ser socio principal a contar de 2010.

De acuerdo a la última escritura de la empresa PwC Consultores Auditores y Compañía Limitada del 27 de febrero de 2026, los 40 socios que existían hasta ese día sumaban un capital de $106.613.000 a $98.790.000, debido a la reducción de la parte de Corona. Además, se agregaron $1.210.000 por parte del socio César Agliati, con lo cual el capital total de la sociedad quedó en $100 millones. Renzo Corona, entonces, seguía siendo el socio principal, con el 9,008% de la propiedad. Arraño tenía el 4,7795% de la sociedad, igual que varios otros socios.

“Nuestro actual socio principal Renzo Corona Spedaliere, quien ejerce el rol desde el año 2018, se acogerá a retiro como socio activo de PwC Chile, de conformidad a nuestras normas internas, a contar del día 30 de junio de 2026″, dice un hecho esencial enviado por la empresa, suscrito por el propio Corona.