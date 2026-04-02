Corte Marcial condena a ocho integrantes del Ejército por fraude al Fisco en adquisición de avión Cessna

La ministra en visita de la Corte Marcial, Ana María Osorio, condenó a ocho integrantes del Ejército - uno de ellos aún en servicio activo- en la investigación por fraude al Fisco y falsedad en materia de administración militar en la adquisición de un avión Cessna para la Comandancia en Jefe de la institución en diciembre de 2012, arista en el marco de la investigación del denominado caso Fraude en el Ejército.

La magistrada condenó a los ocho uniformados por un perjuicio total de $ 623.084.575 en la adquisición del avión que tuvo un costo total de poco más de 9 millones de dólares.

En 2011, el entonces mayor Claudio Fuentealba, piloto de la Brigada de Aviación del Ejército, fue designado para renovar el avión de enlace para el alto mando institucional. Aunque la compra del avión fue por US$ 9,3 millones, una auditoría de Contraloría indicó que, a fin de verificar la pertinencia del valor de la transacción, se consultó el precio publicado en la web para naves de similares características, constatándose que oscilaba entre US$ 7.295.000 a US$ 7.975.000.

Según informa el Poder Judicial, las condenas son las siguientes:

Francisco Rossi Giacosa a la pena de 541 días de presidio (sin pena sustitutiva) y el pago de una multa de $ 35.845.037 por el delito de fraude al Fisco y a la pena de 541 días de presidio (sin pena sustitutiva) por el delito de falsedad en materia de administración militar.

Claudio Acuña Fuentealba a la pena de 4 años de presidio (con beneficio de libertad vigilada) y el pago de una multa de $ 71.690.075 por el delito de fraude al Fisco.

Iván López González a la pena de 4 años de presidio (sin pena sustitutiva) y el pago de una multa de $ 71.690.075 por el delito de fraude al Fisco y a la pena de 4 años de presidio (sin pena sustitutiva) por el delito de falsedad materia de administración militar.

Iván López Moraga a la pena de 818 días de presidio (con beneficio de libertad vigilada) y el pago de una multa de $ 35.845.037 por el delito de fraude al Fisco y a la pena de 818 días de presidio (con beneficio de libertad vigilada.) por el delito de falsedad en materia de administración militar.

Alex Gluzman Comte a la pena de 3 años y un día de presidio (sin pena sustitutiva) y el pago de una multa de $ 35.845.037 por el delito de fraude al Fisco.

Cristián Salgado Sáenz (en servicio activo) a la pena de 3 años y un día de presidio (con beneficio de libertad vigilada) y el pago de una multa de $ 35.845.037 por el delito de fraude al Fisco.

Alberto Elías Magluf a la pena de 3 años y un día de presidio (con beneficio de libertad vigilada) y el pago de una multa de $ 35.845.037 por el delito de fraude al Fisco.

Luis Reyes Álvarez a la pena de 4 años de presidio (con beneficio de libertad vigilada) y el pago de una multa de $ 35.845.037 por el delito de fraude al Fisco.