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    Política

    Exasesores de Boric refuerzan elenco parlamentario: un exsubsecretario, ex-“Segundo Piso” y hasta una sobrina de Matthei

    El abogado Nicolás Facuse (PS) recaló como nuevo coordinador de la bancada socialista, mientras que el exjefe de Relaciones Políticas de la Segpres, Carlos Arrué (PC) volvió como asesor del diputado Boris Barrera. El Frente Amplio fichó a otros profesionales que trabajaban con el exmandatario.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    Nicolás Facuse.

    Tras perder el gobierno, el Congreso Nacional se convirtió en un refugio político y laboral para algunos exasesores e incluso exautoridades de la anterior administración presidencial de Gabriel Boric.

    Si bien los cupos y los honorarios son limitados, algunos parlamentarios de izquierda y centroizquierda ya ficharon a algunos profesionales aprovechando su experiencia en el trabajo político y en el diseño de políticas públicas.

    Ese es el caso, por ejemplo, del exsubsecretario general de la Presidencia, Nicolás Facuse (PS), quien recaló como nuevo coordinador de la bancada de diputados socialistas, en reemplazo de Marcelo Schilling.

    Con Facuse llegó también llegó al comité PS la abogada penalista Elisabeth Matthei, sobrina de la exalcaldesa y excandidata presidencial Evelyn Matthei, quien también trabajó en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia en la administración de Boric, a cargo de los temas de Seguridad Pública. Igualmente fue fichado el abogado Sebastián García, exjefe de gabinete de Facuse, exasesor en el Ministerio de Obras Públicas y exasesor legislativo.

    Con esta nueva tarea en la bancada, Facuse completa varios años dedicado al trabajo parlamentario. Antes de llegar al gobierno -primero como director de Relaciones Políticas (Direpol) de la misma Secretaría General de la Presidencia (Segpres)-, ya era asesor de los senadores socialistas.

    Curiosamente, cuando fue nombrado Direpol, en el primer año del gobierno de Boric, recibió el cargo de manos de la abogada Constanza Castillo (RN), quien fue su contraparte en aquel traspaso de mando.

    Tras haber ascendido a subsecretario, ahora a Facuse le correspondió entregarle la posta nuevamente a Castillo, quien desde el 11 de marzo está a cargo de la Subsecretaría General de la Presidencia.

    Elenco presidencial

    La bancada de diputados del Frente Amplio fichó a la periodista Muriel Solano que era parte de la Dirección de Prensa de la Presidencia y al sociólogo Eduardo Santa Cruz, que era parte del llamado “Segundo Piso” de La Moneda a cargo de proyectos presidenciales.

    El senador Diego Ibáñez (FA), por su parte, incorporó a la doctora en filosofía, Luna Follegati (FA), quien fue jefa de Estudios de Boric en el mismo “Segundo Piso”; a la cientista política Isadora Reyes, exasesora en la Subsecretaría de Pesca; y también a la periodista y magister en Gestión Cultural, Constanza Rifo, quien ejercía como jefe del departamento de Comunicación Digital de la estratégica Secom (Secretaría de Comunicaciones), entidad dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

    El diputado Ignacio Achurra (FA), sumó a su equipo al licenciado en Historia, Gian Reginato, quien fue colaborador en los ministerios del Interior y de Culturas. En el pasado, fue parte de la mesa técnica a cargo de preparar la conmemoración de los 50 años del Golpe Militar.

    Fichajes del PC

    La bancada del Partido Comunista también reforzó su elenco.

    El último jefe de la mencionada Direpol de La Moneda, el abogado Carlos Arrué (PC), quien ya había trabajado con la bancada de su colectividad en el pasado, regresó ahora como asesor del diputado Boris Barrera (PC). Arrué, titulado en la U. de Chile, había sido coordinador de la Comisión Constitucional del Partido Comunista en los procesos constituyentes.

    La diputada y alcaldesa Irací Hassler (PC), en tanto, recuperó a un antiguo asesor, el periodista Alex Araya, quien había sido parte del equipo de prensa de la exministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC).

    La diputada Marisela Santibáñez (indep. PC), fichó a la periodista y exjefa de Estadio Seguro, Pamela Venegas.

    Más sobre:PolíticaCongresoGabriel Boric

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