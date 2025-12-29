“Salario irreal” y un ultimátum: los detalles de la tensa negociación entre Filipe Luís y el Flamengo de Erick Pulgar

En Río de Janeiro se vive una pugna. Las negociaciones entre Flamengo y Filipe Luís no han llegado a buen puerto, y todo indica que el técnico de 40 años dejará el Mengao luego de una temporada en la que tocó el cielo.

El Fla se coronó con el Brasileirao, el Campeonato Carioca, la Supercopa y la Copa Libertadores, la cuarta de su historia y con la que se consolidó como el equipo que más veces alcanzó la Gloria Eterna en Brasil.

Sin embargo, pese a las intenciones de que Filipe Luís continuara al mando del equipo, las altas pretensiones económicas del DT fueron un freno. El otrora lateral izquierdo pidió una cuantiosa cifra.

Según informó Globo, en detalle, Flamengo ofertó unos US$ 3,5 millones anuales (3 millones de euros) para Filipe Luís. Este, a través del reconocido agente Jorge Mendes, exigió un salario para él y su cuerpo técnico de casi seis millones de dólares (5 millones de euros netos), además de primas por títulos y una baja cláusula de recisión. El vínculo sería por dos años, es decir, hasta 2027. El Mengao consideró la propuesta como desorbitada.

Mejores condiciones para su cuerpo técnico

Tras una increíble temporada, Flamengo comenzó con el proceso de negociación para extender el contrato de Filipe Luís, quien finaliza su vínculo a fin de año. O sea, en tres días quedará en libertad de acción. Para la directiva del Mengao, su continuidad era un objetivo claro.

El técnico, en tanto, cosechó múltiples títulos con un salario muy por debajo del promedio. Al haber ascendido desde la filial y ser su primera experiencia en un primer equipo, tras asumir como interino en septiembre de 2024 y ratificado para el siguiente año, su sueldo era bajo. De hecho, era el menor de todo Brasileirao, incluso inferior al de algunos jugadores.

Es por ello que Filipe Luís, de la mano de Jorge Mendes, elevaron sus pretensiones para alcanzar un salario que se reflejara y condijera con los logros alcanzados. Además, el exjugador del Atlético de Madrid solicitó la cuantiosa cifra de casi 6 millones de dólares, sumado a las bonificaciones por objetivos, para incrementar la remuneración de sus asistentes.

El ejemplo más claro es el del español Iván Palanco, considerado como un miembro clave en el cuerpo técnico de Filipe Luís. El hispano fue contactado personalmente por el brasileño para que se sumara a su equipo de trabajo y su sueldo era directamente financiado por el exdefensor.

Ahora, el entrenador pretende profesionalizar aún más su grupo de trabajo, garantizando mejores condiciones contractuales para todos los integrantes del CT, equiparándolos incluso consigo mismo. Otros nombres, como Rodrigo Caio o Márcio Torres, no participan en las negociaciones, ya que ocupan cargos fijos como empleados del club y reciben su propia remuneración.

Los posibles reemplazantes

Conformé reveló la prensa brasileña, Flamengo le dio un ultimátum a Mendes, quien lidera las negociaciones por parte Filipe Luís. Si el agente no cedía hasta este domingo, el cuadro carioca iba a dar por finalizadas las conversaciones y comenzará la búsqueda de un nuevo entrenador.

Ante la posible salida del otrora lateral izquierdo, el Mengao ya analiza opciones para reemplazarlo. Artur Jorge, actualmente en el Al-Rayyan qatarí, es uno de los candidatos que toma fuerza. El portugués, de larga experiencia en la Primeira Liga, cuenta con positivos pasos en el Braga y Botafogo. En 2024, se coronó con el Fogao con un histórico doblete: ganó el Brasileirao y la Copa Libertadores, la primera en la historia del club.

Leonardo Jardim es otro nombre que asoma. El también luso, aunque nacido en Venezuela, cuenta con una extensa carrera. Ha estado en destacados clubes como el Braga, Olympiacos, Sporting de Lisboa y Mónaco. Después de hacer carrera en medio oriente (Al-Hilal, Shabab Al-Ahli, Al-Rayyan y Al-Ain), llegó a Cruzeiro en 2025 y actualmente está sin club.

Otro entrenador que está en condición de libre es Thiago Motta. El ítalo-brasilero solo se ha desempeñado en la Serie A. Tras pasar por Genoa, Spezia y brillar en el Bologna, dio el gran salto a la Juventus. No obstante, el otrora mediocampista no cumplió con las expectativas y fue cesado de la Vecchia Signora, en marzo de 2025.

Pulgar va por el Mejor de los Mejores

El conjunto donde brilló Erick Pulgar, como estandarte y figura, está cerca de quedarse sin técnico. El chileno fue uno de los puntales del esquema de Filipe Luís, siendo un claro titular en la mitad de la cancha. El chileno fue el eje del mediocampo carioca.

Su gran año fue consolidado con títulos. Su rendimiento y regularidad no fue el único factor, sino que con el Mengao obtuvo un total de seis títulos, donde destaca la Libertadores y el Brasileirao.

Su éxito lo hizo ser merecedor del premio del Círculo de Periodistas Deportivos como el mejor del año en la categoría de fútbol masculino. Sin embargo, podría no ser su última distinción, ya que es un firme candidato para ser el Mejor de los Mejores de 2025, galardón destinado para el deportista más destacado en todas las disciplinas, también otorgado por el Círculo de Periodistas Deportivos.

Para esa distinción, compite con especialistas como la atleta Martina Weil, el basquetbolista Sebastián Herrera y el ciclista Martín Vidaurre, entre otros. El ganador se conocerá en la ceremonia que se efectuará este lunes 29, en el Teatro Municipal de Las Condes.

Es por ello que en Antofagasta, su ciudad natal, el volante también recibió otro reconocimiento, aunque más simbólico. En la comuna de Tal Tal, específicamente en la Avenida Bilbao, Pulgar fue homenajeado con un enorme mural de él con la Copa Libertadores. El propio jugador llegó hasta el lugar para apreciar la obra callejera y firmarla con un spray.