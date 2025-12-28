Ante una posible abrupta salida: los candidatos para reemplazar a Filipe Luís en el Flamengo de Erick Pulgar

La posible salida de Filipe Luís complica al Flamengo de Erick Pulgar. Pese a la intención de renovarle, las altas pretensiones económicas del técnico pusieron en duda su continuidad. De hecho, el Mengao le puso un ultimátum.

Tras una destacada temporada, donde el Fla ganó el Brasileirao, el Campeonato Carioca y la Copa Libertadores, el club inició conversaciones para extender el contrato del DT, que finaliza a fin de año. Sin embargo, estas no han llegado a buen puerto por la cuantiosa cifra pedida por el exdefensor.

Según informó Globo, Flamengo ofertó unos US$ 3,5 millones anuales (3 millones de euros) para Filipe Luís. Este, a través del reconocido agente Jorge Mendes, exigió un salario para él y su cuerpo técnico de casi seis millones de dólares (5 millones de euros), además de primas por títulos y una baja cláusula de recisión. El Mengao consideró la propuesta como desorbitada.

Los candidatos

Es por eso que, conformé reveló la prensa brasileña, Flamengo le dio un ultimátum a Mendes, quien lidera las negociaciones por parte Filipe Luís. Si el agente no cede hasta este domingo, el cuadro carioca dará por finalizadas las conversaciones y comenzará la búsqueda de un nuevo entrenador.

Ante la posible salida del otrora lateral izquierdo, el Mengao ya analiza opciones para reemplazarlo. Artur Jorge, actualmente en el Al-Rayyan qatarí, es uno de los candidatos que toma fuerza.

El portugués, de larga experiencia en la Primeira Liga, cuenta con positivos pasos en el Braga y Botafogo. En 2024, se coronó con el Fogao con un histórico doblete: ganó el Brasileirao y la Copa Libertadores, la primera en la historia del club.

Artur Jorge posando con la Copa Libertadores tras ganarla con Botafogo. Foto: @Libertadores.

Leonardo Jardim es otro nombre que asoma. El también luso, aunque nacido en Venezuela, cuenta con una extensa carrera. Ha estado en destacados clubes como el Braga, Olympiacos, Sporting de Lisboa y Mónaco. Después de hacer carrera en medio oriente (Al-Hilal, Shabab Al-Ahli, Al-Rayyan y Al-Ain), llegó a Cruzeiro en 2025.

Pese al gran inicio de temporada, no pudo coronarlo con ningún título. Fue tercero en el Brasileirao y se quedó en semifinales de la Copa de Brasil. Precisamente tras perder en la ronda de los cuatro mejores ante el Corinthians, que terminaría siendo el campeón del certamen, el técnico presentó su renuncia acusando “motivos personales”. Actualmente está sin club.

Leonardo Jardim dirigiendo al Al-Jazira. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP). GIUSEPPE CACACE

Otro entrenador que está en condición de libre es Thiago Motta. El ítalo-brasilero solo se ha desempeñado en la Serie A. Tras pasar por Genoa, Spezia y brillar en el Bologna, dio el gran salto a la Juventus.

No obstante, el otrora mediocampista no cumplió con las expectativas y fue cesado de la Vecchia Signora, en marzo de 2025.