SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Ante una posible abrupta salida: los candidatos para reemplazar a Filipe Luís en el Flamengo de Erick Pulgar

    El entrenador y el Mengao no han podido cerrar un trato para extender su vínculo debido a la cuantiosa suma pedida por el otrora lateral izquierdo. Su partida se definirá en las próximas horas.

     
    @Flamengo

    La posible salida de Filipe Luís complica al Flamengo de Erick Pulgar. Pese a la intención de renovarle, las altas pretensiones económicas del técnico pusieron en duda su continuidad. De hecho, el Mengao le puso un ultimátum.

    Tras una destacada temporada, donde el Fla ganó el Brasileirao, el Campeonato Carioca y la Copa Libertadores, el club inició conversaciones para extender el contrato del DT, que finaliza a fin de año. Sin embargo, estas no han llegado a buen puerto por la cuantiosa cifra pedida por el exdefensor.

    Según informó Globo, Flamengo ofertó unos US$ 3,5 millones anuales (3 millones de euros) para Filipe Luís. Este, a través del reconocido agente Jorge Mendes, exigió un salario para él y su cuerpo técnico de casi seis millones de dólares (5 millones de euros), además de primas por títulos y una baja cláusula de recisión. El Mengao consideró la propuesta como desorbitada.

    Los candidatos

    Es por eso que, conformé reveló la prensa brasileña, Flamengo le dio un ultimátum a Mendes, quien lidera las negociaciones por parte Filipe Luís. Si el agente no cede hasta este domingo, el cuadro carioca dará por finalizadas las conversaciones y comenzará la búsqueda de un nuevo entrenador.

    Ante la posible salida del otrora lateral izquierdo, el Mengao ya analiza opciones para reemplazarlo. Artur Jorge, actualmente en el Al-Rayyan qatarí, es uno de los candidatos que toma fuerza.

    El portugués, de larga experiencia en la Primeira Liga, cuenta con positivos pasos en el Braga y Botafogo. En 2024, se coronó con el Fogao con un histórico doblete: ganó el Brasileirao y la Copa Libertadores, la primera en la historia del club.

    Artur Jorge posando con la Copa Libertadores tras ganarla con Botafogo. Foto: @Libertadores.

    Leonardo Jardim es otro nombre que asoma. El también luso, aunque nacido en Venezuela, cuenta con una extensa carrera. Ha estado en destacados clubes como el Braga, Olympiacos, Sporting de Lisboa y Mónaco. Después de hacer carrera en medio oriente (Al-Hilal, Shabab Al-Ahli, Al-Rayyan y Al-Ain), llegó a Cruzeiro en 2025.

    Pese al gran inicio de temporada, no pudo coronarlo con ningún título. Fue tercero en el Brasileirao y se quedó en semifinales de la Copa de Brasil. Precisamente tras perder en la ronda de los cuatro mejores ante el Corinthians, que terminaría siendo el campeón del certamen, el técnico presentó su renuncia acusando “motivos personales”. Actualmente está sin club.

    Leonardo Jardim dirigiendo al Al-Jazira. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP). GIUSEPPE CACACE

    Otro entrenador que está en condición de libre es Thiago Motta. El ítalo-brasilero solo se ha desempeñado en la Serie A. Tras pasar por Genoa, Spezia y brillar en el Bologna, dio el gran salto a la Juventus.

    No obstante, el otrora mediocampista no cumplió con las expectativas y fue cesado de la Vecchia Signora, en marzo de 2025.

    Thiago Motta en su paso como técnico de la Juventus. Foto: REUTERS/Ciro De Luca. Ciro De Luca
    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalBrasileiraoFlamengoErick PulgarFilipe LuísJorge MendesThiago MottaLeonardo JardimArtur Jorge

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Evitar el sol entre las 11.00 y 17.00 horas: autoridades entregan recomendaciones ante ola de calor

    Sismo 6,0 remece Perú y causa daños materiales en el norte del país

    Qué es la Patrulla Espiritual, la agrupación que ofreció internar a la fuerza a Tyler Chase para rehabilitarlo

    Quién es Manahi Pakarati, la embajadora en Nueva Zelanda criticada por publicación sobre la autodeterminación de Rapa Nui

    Violenta riña entre comerciantes en Penco deja un herido y cinco detenidos

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años

    Lo más leído

    1.
    Una de las figuras busca la salida: el nuevo cortado por Manuel Pellegrini en el Betis

    Una de las figuras busca la salida: el nuevo cortado por Manuel Pellegrini en el Betis

    2.
    Problemas para Manuel Pellegrini en el Betis: Isco tendrá que operarse tras una nueva complicación física

    Problemas para Manuel Pellegrini en el Betis: Isco tendrá que operarse tras una nueva complicación física

    3.
    Mercado cruzado: figura de Audax Italiano aparece en la órbita de la UC de Daniel Garnero para reforzar la delantera

    Mercado cruzado: figura de Audax Italiano aparece en la órbita de la UC de Daniel Garnero para reforzar la delantera

    4.
    Lionel Messi le causa el primer dolor de cabeza a Paqui Meneghini: buscan reprogramar duelo internacional de la U

    Lionel Messi le causa el primer dolor de cabeza a Paqui Meneghini: buscan reprogramar duelo internacional de la U

    5.
    ¿Y Unión Española? Patricio Rubio recibe un portazo tras ofrecerse a Everton

    ¿Y Unión Española? Patricio Rubio recibe un portazo tras ofrecerse a Everton

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Habrán máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Habrán máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

    Temblor hoy, domingo 28 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 28 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Habrán máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”
    Chile

    Habrán máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Evitar el sol entre las 11.00 y 17.00 horas: autoridades entregan recomendaciones ante ola de calor

    Quién es Manahi Pakarati, la embajadora en Nueva Zelanda criticada por publicación sobre la autodeterminación de Rapa Nui

    La discusión detrás de AFIDE y el posible nuevo rol del Estado en el capital emprendedor
    Negocios

    La discusión detrás de AFIDE y el posible nuevo rol del Estado en el capital emprendedor

    Los Briones Marasovic reorganizan sus negocios tras la venta de Yadrán

    Alexander Vik elude la crisis vitivinícola: “Hemos tenido mucho crecimiento en nuestros vinos caros”

    Qué es la Patrulla Espiritual, la agrupación que ofreció internar a la fuerza a Tyler Chase para rehabilitarlo
    Tendencias

    Qué es la Patrulla Espiritual, la agrupación que ofreció internar a la fuerza a Tyler Chase para rehabilitarlo

    Los padres sí tienen hijos favoritos, según la ciencia

    Cuál es el queso viral que huele “como la muerte misma”

    El mismo representante de Salomón Rodríguez: Colo Colo avanza para sumar a joven defensa uruguayo como refuerzo
    El Deportivo

    El mismo representante de Salomón Rodríguez: Colo Colo avanza para sumar a joven defensa uruguayo como refuerzo

    Las definiciones de Héctor Bellerín, el pupilo ‘no estereotipado’ de Pellegrini: “Me crie entre máquinas de coser”

    Elegido como mejor extremo derecho y en el top 5 de los Sub 21: Darío Osorio se llena de elogios en Dinamarca

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años
    Cultura y entretención

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años

    El vuelo del pelícano triste: un relato de Jaime Bayly

    Lynne Ramsay, cineasta: “Me siento atraída por personajes tridimensionales, que poseen oscuridad y luz”

    Sismo 6,0 remece Perú y causa daños materiales en el norte del país
    Mundo

    Sismo 6,0 remece Perú y causa daños materiales en el norte del país

    China alcanza velocidad récord de 800 km/h en prueba de levitación magnética

    Tormentas invernales provocan más de 9.000 vuelos cancelados o retrasados en Estados Unidos

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina
    Paula

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad